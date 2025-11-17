Самолеты уже с ракетами: РФ уже готова к новому массированному обстрелу

Российские войска готовятся к новой масштабной ракетной атаке по территории Украины. По данным мониторинговых каналов, подготовительные мероприятия почти завершены.

Атака РФ (фото из открытых источников)

Несколько дней назад российская сторона совершила перемещение стратегической авиации с Дальнего Востока. В частности, три Ту-95МС были переброшены на аэродромы Энгельс и Оленья.

В ночь на 17 ноября три самолета Ту-160, снаряженные крылатыми ракетами, совершили посадку на аэродроме "Энгельс". Таким образом, по меньшей мере, шесть самолетов готовы к участию в обстреле.

Кроме того, были подготовлены три носителя крылатых ракет "Калибр". Ожидается, что во время атаки также будут задействованы восемь самолетов "МиГ-31К", которые уже снарядили ракетами "Кинжал".

"По нашему мнению, удар будет осуществлен в ближайшие несколько суток, если планы врага не изменятся или РФ не захочет привлечь большее количество бортов к удару. Наибольшая угроза для столицы и западных областей нашего государства", — отмечается в сообщении.

Мониторинговые группы также обнаружили на спутниковых снимках авиабазы "Борисоглебское" в российской Казани один Ту-160, девять Ту-214, пять Ту-22м3 и один Ил-76МД. Прошлой ночью на аэродром прибыл Ил-76МД, который, вероятно, мог доставить груз военного назначения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Волчанском направлении обстановка остается крайне тяжелой: российские войска продолжают давить и пытаются продвинуться вперед, в том числе в районе Синельниково. Об этом в эфире рассказал начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает Укринформ.

По его словам, ситуация у Волчанска сейчас, вероятно, одна из самых напряженных на всем фронте. Российские подразделения активно пытаются улучшить свои позиции, включая территорию рядом с городом и вблизи села Синельниково.

