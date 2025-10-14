Літаки та ракети вже на поготові: коли РФ може знову вдари по Україні

Росія готує нову масовану ракетну атаку по території України. За даними моніторингових джерел, окупанти концентрують стратегічну авіацію на ключових аеродромах і готуються до запуску високоточних ракет різного типу.

Авіація РФ (фото з відкритих джерел)

"Протягом ночі зафіксовано підвищений рівень загрози застосування крилатих ракет “Іскандер-К”, балістичних “Іскандер-М” та північнокорейських “KN-23”", — зазначається у повідомленні.

Також відомо, що стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 уже третій день поспіль здійснюють передислокацію за маршрутом Ахтубінськ — Борисоглєбське (Казань) — Ахтубінськ. Експерти не виключають, що літаки переозброюють крилатими ракетами Х-22 для участі у наступній хвилі ударів по українських містах.

Крім того, за інформацією ресурсу monitoringwar, російські війська нещодавно здійснили масовий запуск ударних безпілотників “Герань-2” з кількох напрямків, що свідчить про комплексну підготовку ворога до масштабної атаки.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російські носії "Кинджалів" Міг-31 тепер можуть дозаправлятися у повітрі перед запуском ракет, перебуваючи поза зоною досяжності систем раннього попередження України, і це підвищує непередбачуваність російських повітряних атак.

ЗМІ зазначає, в суботу військовий блогер OSINT Warfare виклав у мережу X зображення, на якому, мабуть, відображений російський винищувач-бомбардувальник МіГ-31К/Л з балістичною ракетою Х-47М2 "Кинжал" на борту, що заправляється в повітрі літаком-заправником Іл-. Автори публікації зазначають, що військові оглядачі розглядають це як зміну тактики, що дозволяє винищувачу завдавати ударів з глибини Росії, за межами зони дії українських систем раннього попередження та повітряного спостереження, що скорочує час, необхідний українцям для укриття чи розгортання засобів протиповітряної оборони. Використання дозаправки у повітрі збільшує дальність польоту та тривалість перебування у повітрі МіГ-31, дозволяючи йому довше перебувати у повітрі перед запуском ракет.

