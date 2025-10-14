Самолеты и ракеты уже готовы: когда РФ может снова удары по Украине

Россия готовит новую массированную ракетную атаку по территории Украины. По данным мониторинговых источников, оккупанты концентрируют стратегическую авиацию на ключевых аэродромах и готовятся к запуску высокоточных ракет разного типа.

Авиация РФ (фото из открытых источников)

"В течение ночи зафиксирован повышенный уровень угрозы применения крылатых ракет Искандер-К, баллистических Искандер-М и северокорейских KN-23", — отмечается в сообщении.

Также известно, что стратегические бомбардировщики Ту-22М3 уже третий день подряд осуществляют передислокацию по маршруту Ахтубинск – Борисоглебское (Казань) – Ахтубинск. Эксперты не исключают, что самолеты перевооружаются крылатыми ракетами Х-22 для участия в следующей волне ударов по украинским городам.

Кроме того, по информации ресурса monitoringwar , российские войска недавно совершили массовый запуск ударных беспилотников "Герань-2" по нескольким направлениям, что свидетельствует о комплексной подготовке врага к масштабной атаке.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские носители "Кинжалов" Миг-31 теперь могут дозаправляться в воздухе перед запуском ракет, находясь вне зоны досягаемости систем раннего предупреждения Украины, и это повышает непредсказуемость российских воздушных атак.

СМИ отмечает, в субботу военный блоггер OSINT Warfare выложил в сеть X изображение, на котором, видимо, запечатлен российский истребитель-бомбардировщик МиГ-31К/Л с баллистической ракетой Х-47М2 "Кинжал" на борту, заправляемом в воздухе самолетом-заправщиком Ил-. Авторы публикации отмечают, что военные обозреватели рассматривают это как изменение тактики, позволяющей истребителю наносить удары с глубины России, за пределами зоны действия украинских систем раннего предупреждения и сокращающего время воздушного наблюдения необходимо украинцам для укрытия или развертывания средств противовоздушной обороны. Использование дозаправки в воздухе увеличивает дальность полета и продолжительность пребывания в воздухе МиГ-31, позволяя ему дольше находиться в воздухе перед запуском ракет.

