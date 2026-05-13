Літаки РФ уже летять на пускові рубежі: тривожне попередження для українців

Російські війська не припиняють обстріл України. Фактично від ночі триває масована атака ворожих дронів. Під обстрілом західні області. Російські війська також здійснили пуски “Кинджалів”. Однак неспокійною може видатися і наступна ніч.

Моніторингові канали попередили, що відмічено дії ворога, які можуть вказувати на підготовку до ймовірного завдання ракетного удару з застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-95мс та Ту-160 цієї ночі чи ранку.

Згодом стало відомо, що орієнтовно станом на 19:00 була інформація про виліт до 4 бортів Ту-160 з аеродрому “Українка” курсом на пускові рубежі.

“Якщо інформація підтвердиться, орієнтовно на пускових 01:00-03:00”, — повідомляють моніторингові канали.

Також зазначається, що до вильоту готові ще 5 Ту-95МС з аеродрому “Оленья” — тож росіяни можуть завдати масованого удару.

А в пункті базування морських носіїв крилатих ракет у Новоросійську споряджені та готові до застосування 3 носії — із сумарним залпом до 18 ракет типу "Калібр”.

Крім того, ворог продовжує запускати ворожі дрони.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, російський лідер Володимир Путін може завдати ядерний удар по Україні. Українські військові не виключають такого кроку ворога, однак зазначають, що наразі заяви російського лідера Путіна виглядають більше як намагання залякати.

Воїни Збройних сил України пояснюють, що російська армія несе величезні втрати, якесь мінімальне просування зараз дається вкрай важко. Не отримуючи бажаних результатів на полі бою, РФ намагається шантажувати тим, чим може.



