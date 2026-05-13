Самолеты РФ уже летят на пусковые рубежи: тревожное предупреждение для украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Самолеты РФ уже летят на пусковые рубежи: тревожное предупреждение для украинцев

Враг может нанести ракетный удар ночью: известно о взлете стратегической авиации.

13 мая 2026, 20:56
Кречмаровская Наталия

Российские войска не прекращают обстрелы Украины. Фактически с ночи продолжается массированная атака вражеских дронов. Под обстрелом западные области. Российские войска также осуществили пуски "Кинжалов". Однако неспокойной может показаться и следующая ночь.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Мониторинговые каналы предупредили, что отмечены действия врага, которые могут указывать на подготовку к вероятной задаче ракетного удара с применением самолетов стратегической авиации Ту-95мс и Ту-160 этой ночью или утром.

Впоследствии стало известно, что ориентировочно на 19:00 была информация о вылете до 4 бортов Ту-160 с аэродрома "Украинка" курсом на пусковые рубежи.

"Если информация подтвердится, ориентировочно на пусковые 01:00-03:00", — сообщают мониторинговые каналы.

Также отмечается, что к вылету готовы еще 5 Ту-95МС с аэродрома "Оленья" — поэтому россияне могут нанести массированный удар.

А в пункте базирования морских носителей крылатых ракет в Новороссийске снаряжены и готовы к применению 3 носителя – с суммарным залпом до 18 ракет типа "Калибр".

Кроме того, враг продолжает запускать вражеские дроны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, российский лидер Владимир Путин может нанести ядерный удар по Украине. Украинские военные не исключают такого шага врага, однако отмечают, что заявления российского лидера Путина пока выглядят больше как попытки запугать.

Воины Вооруженных сил Украины объясняют, что российская армия несет огромные потери, какое-то минимальное продвижение сейчас дается очень тяжело. Не получая желаемых результатов в поле боя, РФ пытается шантажировать тем, чем может.




