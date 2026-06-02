«Листів недостатньо»: після звернення Зеленського до Трампу заговорили про нову стратегію війни

Після чергового масованого удару Росії по Києву президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа із проханням посилити українську протиповітряну оборону. Проте реакція Вашингтона показала, що проблема виходить далеко за межі чергового пакету допомоги.

Володимир Зеленський.

Як зазначає журналіст і публіцист Віталій Портников, відповідь американської сторони виявилася стриманою. Глава Пентагону Піт Хегсет дав зрозуміти, що США готові допомагати Україні, але їхні можливості сьогодні обмежені. Після напружених подій на Близькому Сході американські запаси ракет і засобів ППО виявилися суттєво скорочені, а їхнє відновлення потребує часу.

На цьому тлі постає питання, яке ще недавно здавалося неможливим: наскільки безмежними залишаються військові можливості Сполучених Штатів? Якщо один регіональний конфлікт здатний настільки вплинути на американські арсенали, що станеться у разі кількох великих криз одночасно?

У цих умовах дедалі частіше звучать заклики шукати альтернативні шляхи зміцнення української безпеки. Одним із них вважається розширення участі європейських держав у постачаннях систем ППО. Йдеться про комплекси Patriot, IRIS-T та SAMP/T, які можуть стати важливою частиною захисту українських міст від постійних ракетних та дронових атак.

Іншим напрямом називають розвиток виробництва озброєнь. Україна вже продемонструвала здатність створювати сучасні дрони та ракети навіть за умов повномасштабної війни. Однак для масштабування цих проектів необхідні технології, інвестиції та тісна співпраця із західними партнерами.

Водночас все частіше порушується питання необхідності не тільки оборонятися, а й знищувати російську військову інфраструктуру, з якою здійснюються атаки. Йдеться про заводи, склади, логістичні центри та пускові установки.

На тлі ударів по українських містах, що тривають, дискусія поступово зміщується від питання "скільки ще систем ППО потрібно Україні" до набагато жорсткішого питання: як позбавити Росію можливості завдавати таких ударів взагалі. Саме цей вибір може визначити подальшу стратегію війни та безпеку українських міст у найближчі роки.

