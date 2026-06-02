«Писем недостаточно»: после обращения Зеленского к Трампу заговорили о новой стратегии войны
«Писем недостаточно»: после обращения Зеленского к Трампу заговорили о новой стратегии войны

Пока США признают нехватку ракет для ПВО, эксперты все громче говорят о необходимости переносить войну на военные объекты России

2 июня 2026, 15:40
Кравцев Сергей

После очередного массированного удара России по Киеву президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой усилить украинскую противовоздушную оборону. Однако реакция Вашингтона показала, что проблема выходит далеко за рамки очередного пакета помощи.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Как отмечает журналист и публицист Виталий Портников, ответ американской стороны оказался сдержанным. Глава Пентагона Пит Хегсет дал понять, что США готовы помогать Украине, но их возможности сегодня ограничены. После напряженных событий на Ближнем Востоке американские запасы ракет и средств ПВО оказались существенно сокращены, а их восстановление требует времени.

На этом фоне возникает вопрос, который еще недавно казался невозможным: насколько безграничными остаются военные возможности Соединенных Штатов? Если один региональный конфликт способен настолько повлиять на американские арсеналы, то что произойдет в случае нескольких крупных кризисов одновременно?

В этих условиях все чаще звучат призывы искать альтернативные пути укрепления украинской безопасности. Одним из них считается расширение участия европейских государств в поставках систем ПВО. Речь идет о комплексах Patriot, IRIS-T и SAMP/T, которые могут стать важной частью защиты украинских городов от постоянных ракетных и дроновых атак.

Другим направлением называют развитие собственного производства вооружений. Украина уже продемонстрировала способность создавать современные дроны и ракеты даже в условиях полномасштабной войны. Однако для масштабирования этих проектов необходимы технологии, инвестиции и тесное сотрудничество с западными партнерами.

Вместе с тем все чаще поднимается вопрос о необходимости не только обороняться, но и уничтожать российскую военную инфраструктуру, с которой осуществляются атаки. Речь идет о заводах, складах, логистических центрах и пусковых установках.

На фоне продолжающихся ударов по украинским городам дискуссия постепенно смещается от вопроса "сколько еще систем ПВО нужно Украине" к гораздо более жесткому вопросу: как лишить Россию возможности наносить такие удары вообще. Именно этот выбор может определить дальнейшую стратегию войны и безопасность украинских городов в ближайшие годы.

