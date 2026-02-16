Лісовий розкрив: який звʼязок між ракетами та мовою

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що відсутність у частини суспільства розуміння зв’язку між мовною політикою та російською агресією є наслідком проблем із причинно-наслідковим мисленням.

Звʼязок між російськими ракетами та мовою

За словами міністра, твердження про те, що між "мовою ворога" та ракетними ударами немає жодного зв’язку, свідчить про недопрацювання в освітній сфері. Він наголосив, що питання мови не можна розглядати у відриві від безпекового контексту та війни.

Окремо Лісовий звернув увагу на ситуацію в освітніх закладах, де зберігаються російськомовні колективи. На його думку, відповідальність за це лежить не лише на керівниках шкіл, а й на місцевій владі, зокрема мерах міст, а також на виборцях, які формують цю владу.

Заява міністра вже спричинила дискусію в суспільстві, адже мовне питання в Україні традиційно залишається чутливим. Водночас в умовах повномасштабної війни тема ролі російської мови в публічному просторі набуває додаткового політичного та безпекового виміру.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що п резидент України в інтерв’ю журналістці видання POLITICO Даші Бернс різко висловився щодо росіян, які проживають у країнах Європи та США, а також закликав Захід до більш жорсткої санкційної політики проти росії.

За словами глави держави, європейські країни зробили чимало для підтримки України, однак досі не запровадили обмеження проти російської ядерної галузі, зокрема державної корпорації "Росатом". Він наголосив, що санкційний тиск має поширюватися не лише на формальні структури, а й на конкретних представників російських еліт та їхнє найближче оточення. Президент звернув увагу на те, що родичі та діти впливових осіб із росії часто мешкають у країнах Заходу, навчаються в європейських університетах, володіють нерухомістю у США та інших державах, користуючись перевагами демократичних суспільств.

