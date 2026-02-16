logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Лісовий розкрив: який звʼязок між ракетами та мовою
commentss НОВИНИ Всі новини

Лісовий розкрив: який звʼязок між ракетами та мовою

Міністр освіти заявив, що небажання бачити зв’язок між російською мовою та війною — це наслідок проблем із причинно-наслідковим мисленням

16 лютого 2026, 19:23
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що відсутність у частини суспільства розуміння зв’язку між мовною політикою та російською агресією є наслідком проблем із причинно-наслідковим мисленням.

Лісовий розкрив: який звʼязок між ракетами та мовою

Звʼязок між російськими ракетами та мовою

За словами міністра, твердження про те, що між "мовою ворога" та ракетними ударами немає жодного зв’язку, свідчить про недопрацювання в освітній сфері. Він наголосив, що питання мови не можна розглядати у відриві від безпекового контексту та війни.

Окремо Лісовий звернув увагу на ситуацію в освітніх закладах, де зберігаються російськомовні колективи. На його думку, відповідальність за це лежить не лише на керівниках шкіл, а й на місцевій владі, зокрема мерах міст, а також на виборцях, які формують цю владу.

Заява міністра вже спричинила дискусію в суспільстві, адже мовне питання в Україні традиційно залишається чутливим. Водночас в умовах повномасштабної війни тема ролі російської мови в публічному просторі набуває додаткового політичного та безпекового виміру.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що президент України в інтерв’ю журналістці видання POLITICO Даші Бернс різко висловився щодо росіян, які проживають у країнах Європи та США, а також закликав Захід до більш жорсткої санкційної політики проти росії.
За словами глави держави, європейські країни зробили чимало для підтримки України, однак досі не запровадили обмеження проти російської ядерної галузі, зокрема державної корпорації "Росатом". Він наголосив, що санкційний тиск має поширюватися не лише на формальні структури, а й на конкретних представників російських еліт та їхнє найближче оточення. Президент звернув увагу на те, що родичі та діти впливових осіб із росії часто мешкають у країнах Заходу, навчаються в європейських університетах, володіють нерухомістю у США та інших державах, користуючись перевагами демократичних суспільств.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.5.ua/suspilstvo/my-vidshtovkhnulysia-vid-dna-ministr-osvity-oksen-lisovyi-pro-koruptsiini-skhemy-v-universytetakh-movne-lytsemirstvo-ta-rozvantazhennia-shkoliariv-randevu-370464.html?utm_source=telegram&utm_medium=smm&utm_campaign=5ch
Теги:

Новини

Всі новини