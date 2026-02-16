Лісовий розкрив: який звʼязок між ракетами та мовою

Рубрики
Ткачова Марія
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що відсутність у частини суспільства розуміння зв’язку між мовною політикою та російською агресією є наслідком проблем із причинно-наслідковим мисленням.
Звʼязок між російськими ракетами та мовою
За словами міністра, твердження про те, що між "мовою ворога" та ракетними ударами немає жодного зв’язку, свідчить про недопрацювання в освітній сфері. Він наголосив, що питання мови не можна розглядати у відриві від безпекового контексту та війни.
Окремо Лісовий звернув увагу на ситуацію в освітніх закладах, де зберігаються російськомовні колективи. На його думку, відповідальність за це лежить не лише на керівниках шкіл, а й на місцевій владі, зокрема мерах міст, а також на виборцях, які формують цю владу.
Заява міністра вже спричинила дискусію в суспільстві, адже мовне питання в Україні традиційно залишається чутливим. Водночас в умовах повномасштабної війни тема ролі російської мови в публічному просторі набуває додаткового політичного та безпекового виміру.