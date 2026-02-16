logo_ukra

«Fuck away to Russia»: Зеленський з матом на росіян
commentss НОВИНИ Всі новини

«Fuck away to Russia»: Зеленський з матом на росіян

Президент України різко звернувся до росіян за кордоном та закликав Захід посилити санкції проти ядерного сектору рф і оточення кремля

16 лютого 2026, 02:20
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент України в інтерв’ю журналістці видання POLITICO Даші Бернс різко висловився щодо росіян, які проживають у країнах Європи та США, а також закликав Захід до більш жорсткої санкційної політики проти росії.

«Fuck away to Russia»: Зеленський з матом на росіян

Зеленський звернувся до росіян в Європі

За словами глави держави, європейські країни зробили чимало для підтримки України, однак досі не запровадили обмеження проти російської ядерної галузі, зокрема державної корпорації "Росатом". Він наголосив, що санкційний тиск має поширюватися не лише на формальні структури, а й на конкретних представників російських еліт та їхнє найближче оточення.

Президент звернув увагу на те, що родичі та діти впливових осіб із росії часто мешкають у країнах Заходу, навчаються в європейських університетах, володіють нерухомістю у США та інших державах, користуючись перевагами демократичних суспільств.

Водночас, за його словами, ті ж самі люди не демонструють поваги до правил, цінностей та демократичних інституцій цих країн. Саме тому він емоційно закликав тих, хто не поважає демократичний світ, повернутися до росії.

Президент підкреслив, що міжнародна спільнота має використовувати всі можливі інструменти тиску на державу-агресора, включно з санкціями проти стратегічних секторів економіки, аби змусити її змінити поведінку.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що представники руху опору "АТЕШ" заявили про диверсію на території Орловської області рф. За їхніми словами, на залізничному вузлі в місті Орел було підпалено магістральний вантажний електровоз серії ВЛ80.
Як повідомляється, унаслідок підпалу з ладу виведено критично важливе обладнання локомотива. ВЛ80 є одним із найбільш поширених важких електровозів на російській залізниці та активно використовується для транспортування багатотонних вантажів, у тому числі військових ешелонів.



Джерело: https://t.me/znua_live
