"Fuck away to Russia": Зеленский с матом на россиян

Ткачова Марія
Президент Украины в интервью журналистке издания POLITICO Даши Бернс резко высказался по отношению к россиянам, проживающим в странах Европы и США, а также призвал Запад к более жесткой санкционной политике против России.
Зеленский обратился к россиянам в Европе
По словам главы государства, европейские страны сделали немало для поддержки Украины, однако до сих пор не ввели ограничения против российской ядерной отрасли, в частности, государственной корпорации "Росатом". Он подчеркнул, что санкционное давление должно распространяться не только на формальные структуры, но и на конкретных представителей российских элит и их ближайшее окружение.
Президент обратил внимание на то, что родственники и дети влиятельных лиц из России часто живут в странах Запада, учатся в европейских университетах, владеют недвижимостью в США и других государствах, пользуясь преимуществами демократических обществ.
В то же время, по его словам, те же люди не демонстрируют уважения к правилам, ценностям и демократическим институтам этих стран. Именно поэтому он эмоционально призвал тех, кто не уважает демократический мир, вернуться в Россию.
Президент подчеркнул, что международное сообщество должно использовать все возможные инструменты давления на государство-агрессора, включая санкции против стратегических секторов экономики, чтобы заставить его изменить поведение.