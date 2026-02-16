Президент Украины в интервью журналистке издания POLITICO Даши Бернс резко высказался по отношению к россиянам, проживающим в странах Европы и США, а также призвал Запад к более жесткой санкционной политике против России.

Зеленский обратился к россиянам в Европе

По словам главы государства, европейские страны сделали немало для поддержки Украины, однако до сих пор не ввели ограничения против российской ядерной отрасли, в частности, государственной корпорации "Росатом". Он подчеркнул, что санкционное давление должно распространяться не только на формальные структуры, но и на конкретных представителей российских элит и их ближайшее окружение.

Президент обратил внимание на то, что родственники и дети влиятельных лиц из России часто живут в странах Запада, учатся в европейских университетах, владеют недвижимостью в США и других государствах, пользуясь преимуществами демократических обществ.

В то же время, по его словам, те же люди не демонстрируют уважения к правилам, ценностям и демократическим институтам этих стран. Именно поэтому он эмоционально призвал тех, кто не уважает демократический мир, вернуться в Россию.

Президент подчеркнул, что международное сообщество должно использовать все возможные инструменты давления на государство-агрессора, включая санкции против стратегических секторов экономики, чтобы заставить его изменить поведение.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что представители движения сопротивления "АТЕШ" заявили о диверсии на территории Орловской области России. По их словам, на железнодорожном узле в городе Орел был подожжен магистральный грузовой электровоз серии ВЛ80.

Как сообщается, в результате поджога из строя выведено критически важное оборудование локомотива. ВЛ80 является одним из наиболее распространенных тяжелых электровозов на железной дороге и активно используется для транспортировки многотонных грузов, в том числе военных эшелонов.

