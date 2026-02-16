Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что отсутствие у части общества понимания связи между языковой политикой и российской агрессией является следствием проблем с причинно-следственным мышлением.

Связь между российскими ракетами и языком

По словам министра, утверждение о том, что между языком врага и ракетными ударами нет никакой связи, свидетельствует о недоработке в образовательной сфере. Он подчеркнул, что вопрос языка нельзя рассматривать в отрыве от контекста безопасности и войны.

Отдельно Лесной обратил внимание на ситуацию в образовательных учреждениях, где хранятся русскоязычные коллективы. По его мнению, ответственность за это лежит не только на руководителях школ, но и на местных властях, в частности, мэрах городов, а также на избирателях, которые формируют эту власть.

Заявление министра уже повлекло дискуссию в обществе, ведь языковой вопрос в Украине традиционно остается чувствительным. В то же время в условиях полномасштабной войны тема роли русского языка в публичном пространстве приобретает дополнительное политическое и безопасное измерение.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что президент Украины в интервью журналистке издания POLITICO Даши Бернс резко высказался в отношении россиян, проживающих в странах Европы и США, а также призвал Запад к более жесткой санкционной политике против России.

По словам главы государства, европейские страны сделали немало для поддержки Украины, однако до сих пор не ввели ограничения против российской ядерной отрасли, в частности, государственной корпорации "Росатом". Он подчеркнул, что санкционное давление должно распространяться не только на формальные структуры, но и на конкретных представителей российских элит и их ближайшее окружение. Президент обратил внимание на то, что родственники и дети влиятельных лиц из России часто живут в странах Запада, учатся в европейских университетах, владеют недвижимостью в США и других государствах, пользуясь преимуществами демократических обществ.

