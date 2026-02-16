Лесной раскрыл: какая связь между ракетами и языком

Рубрики
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что отсутствие у части общества понимания связи между языковой политикой и российской агрессией является следствием проблем с причинно-следственным мышлением.
Связь между российскими ракетами и языком
По словам министра, утверждение о том, что между языком врага и ракетными ударами нет никакой связи, свидетельствует о недоработке в образовательной сфере. Он подчеркнул, что вопрос языка нельзя рассматривать в отрыве от контекста безопасности и войны.
Отдельно Лесной обратил внимание на ситуацию в образовательных учреждениях, где хранятся русскоязычные коллективы. По его мнению, ответственность за это лежит не только на руководителях школ, но и на местных властях, в частности, мэрах городов, а также на избирателях, которые формируют эту власть.
Заявление министра уже повлекло дискуссию в обществе, ведь языковой вопрос в Украине традиционно остается чувствительным. В то же время в условиях полномасштабной войны тема роли русского языка в публичном пространстве приобретает дополнительное политическое и безопасное измерение.