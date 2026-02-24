logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Лише Україна та Росія можуть досягти мирної угоди»: G7 оприлюднила спільну заяву до четвертої річниці великої війни
НОВИНИ

«Лише Україна та Росія можуть досягти мирної угоди»: G7 оприлюднила спільну заяву до четвертої річниці великої війни

G7 підтримала зусилля Трампа щодо мирного процесу та наголосила на провідній ролі Європи у переговорах

24 лютого 2026, 23:48
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Країни "Групи семи" (G7) виступили зі спільною заявою з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ, підтвердивши свою готовність стояти на захисті суверенітету та незалежності України. Лідери наголосили на важливості територіальної цілісності держави та її права на існування.

Окрему увагу в документі приділено дипломатичним зусиллям, зокрема ініціативам президента США Дональда Трампа щодо запуску мирного процесу та залучення сторін до прямих перемовин.

"Європа відіграє провідну роль у цьому процесі, до якої приєднуються інші партнери. Ми також підтримуємо зобов'язання "Коаліції охочих" надати Україні надійні та надійні гарантії безпеки. Ми визнаємо, що лише Україна та Росія, працюючи разом у переговорах на добрих принципах, можуть досягти мирної угоди", — йдеться у цитованій заяві G7.

Окрім політичних питань, партнери зосередилися на критичних гуманітарних та екологічних викликах:

Ядерна безпека: G7 бере на себе зобов’язання зібрати кошти на відновлення захисного саркофагу ЗАЕС, щоб запобігти "будь-яким" радіаційним інцидентам.

Захист дітей: висловлено підтримку ініціативам, спрямованим на повернення українських дітей, викрадених Росією.

Заява підкреслює, що шлях до стабільного миру пролягає через конструктивний діалог між безпосередніми учасниками конфлікту за активної підтримки міжнародної спільноти та надання Україні дієвих безпекових гарантій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що спецпредставник президента США Стівен Віткофф під час виступу на YES Meeting, організованому Фондом Віктора Пінчука до річниці повномасштабного вторгнення, розповів про перебіг переговорного процесу в Абу-Дабі. Посадовець наголосив на важливості підтримання контакту з усіма учасниками конфлікту.



