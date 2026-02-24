Спецпредставник президента США Стівен Віткофф під час виступу на YES Meeting, організованому Фондом Віктора Пінчука до річниці повномасштабного вторгнення, розповів про перебіг переговорного процесу в Абу-Дабі. Посадовець наголосив на важливості підтримання контакту з усіма учасниками конфлікту.

Спецпредставник США Віткофф: Президент Трамп розчарований відсутністю результату і прагне якнайшвидшої угоди

"Ми ніколи не досягнемо угоди, якщо не встановимо позитивні відносини з обома сторонами", — переконаний Віткофф. За його словами, під час останніх раундів переговорів спостерігалася "міцна комунікація", а з боку російських представників він помітив певну поміркованість.

Спецпредставник підкреслив, що гуманітарна ситуація та тривалі бойові дії є головним стимулом для американської адміністрації прискорити пошук компромісу:

"Ми продовжуємо намагатися підштовхнути сторони, щоб з'ясувати, де ми можемо зрештою досягти угоди. Це складно. Ця зима була важкою. Так багато людей страждає. Це частково те, що рухає нами".

Віткофф також окреслив особисту позицію президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні. Він зауважив, що американський лідер демонструє нетерплячість у цьому питанні:

"Це те, що рухає президентом Трампом, і чому, хоча він і розчарований, він хотів би вже побачити угоду", — резюмував спецпредставник.

Він нагадав, що Вашингтон не є стороною конфлікту, тому бачить себе лише як посередник:

"Тож жодного разу ми не зверталися до українців, до їхнього керівництва, і не намагалися нав'язати якусь точку зору. Ми уважно слухали керівництво України, що вони можуть зробити, що вони не можуть зробити, який існує політичний простір для вирішення питання про територію".

Віткофф додав, що вважає досягненням те, що Київ і Москва знову відрили канали зв’язку між собою:

"Ми досягли більшого прогресу за останні вісім чи дев'ять тижнів, ніж за останні чотири роки".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту Україна — країни Північної Європи та Балтії прокоментував інформацію про наміри США завершити війну до 4 липня. Глава держави зазначив, що Україна солідарна з бажанням якнайшвидшого досягнення миру.