logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Спецпредставитель США Уиткофф: Президент Трамп разочарован отсутствием результата и стремится к скорейшему соглашению
commentss НОВОСТИ Все новости

Спецпредставитель США Уиткофф: Президент Трамп разочарован отсутствием результата и стремится к скорейшему соглашению

«Эта зима была тяжелой»: Стив Уиткофф заявил о «крепкой коммуникации» и умеренности россиян на переговорах

24 февраля 2026, 22:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время выступления на YES Meeting, организованном Фондом Виктора Пинчука к годовщине полномасштабного вторжения, рассказал о ходе переговорного процесса в Абу-Даби. Чиновник отметил важность поддержания контакта со всеми участниками конфликта.

Спецпредставитель США Уиткофф: Президент Трамп разочарован отсутствием результата и стремится к скорейшему соглашению

Спецпредставитель США Уиткофф: Президент Трамп разочарован отсутствием результата и стремится к скорейшему соглашению

"Мы никогда не достигнем соглашения, если не установим положительные отношения с обеими сторонами", — убежден Уиткофф. По его словам, во время последних раундов переговоров наблюдалась "крепкая коммуникация", а со стороны российских представителей он заметил определенную умеренность.

Спецпредставитель подчеркнул, что гуманитарная ситуация и длительные боевые действия являются главным стимулом для американской администрации ускорить поиск компромисса:

"Мы продолжаем пытаться подтолкнуть стороны, чтобы выяснить, где мы можем наконец достичь соглашения. Это сложно. Эта зима была тяжелой. Так много людей страдает. Это отчасти то, что двигает нами".

Уиткофф также очертил личную позицию президента США Дональда Трампа по поводу войны в Украине. Он отметил, что американский лидер демонстрирует нетерпение в этом вопросе:

"Это то, что двигает президентом Трампом, и почему, хотя он и разочарован, он хотел бы уже увидеть соглашение", — резюмировал спецпредставитель.

Он напомнил, что Вашингтон не является стороной конфликта, поэтому видит себя только как посредник:

"Так ни разу мы не обращались к украинцам, к их руководству, и не пытались навязать какую-то точку зрения. Мы внимательно слушали руководство Украины, что они могут сделать, что они не могут сделать, какое существует политическое пространство для решения вопроса о территории".

Уиткофф добавил, что считает достижением то, что Киев и Москва снова отрыли каналы связи между собой:

"Мы добились большего прогресса за последние восемь или девять недель, чем за последние четыре года".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита Украина — страны Северной Европы и Балтии прокомментировал информацию о намерениях США завершить войну до 4 июля. Глава государства отметил, что Украина солидарна с желанием скорейшего достижения мира.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости