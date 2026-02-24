Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время выступления на YES Meeting, организованном Фондом Виктора Пинчука к годовщине полномасштабного вторжения, рассказал о ходе переговорного процесса в Абу-Даби. Чиновник отметил важность поддержания контакта со всеми участниками конфликта.

Спецпредставитель США Уиткофф: Президент Трамп разочарован отсутствием результата и стремится к скорейшему соглашению

"Мы никогда не достигнем соглашения, если не установим положительные отношения с обеими сторонами", — убежден Уиткофф. По его словам, во время последних раундов переговоров наблюдалась "крепкая коммуникация", а со стороны российских представителей он заметил определенную умеренность.

Спецпредставитель подчеркнул, что гуманитарная ситуация и длительные боевые действия являются главным стимулом для американской администрации ускорить поиск компромисса:

"Мы продолжаем пытаться подтолкнуть стороны, чтобы выяснить, где мы можем наконец достичь соглашения. Это сложно. Эта зима была тяжелой. Так много людей страдает. Это отчасти то, что двигает нами".

Уиткофф также очертил личную позицию президента США Дональда Трампа по поводу войны в Украине. Он отметил, что американский лидер демонстрирует нетерпение в этом вопросе:

"Это то, что двигает президентом Трампом, и почему, хотя он и разочарован, он хотел бы уже увидеть соглашение", — резюмировал спецпредставитель.

Он напомнил, что Вашингтон не является стороной конфликта, поэтому видит себя только как посредник:

"Так ни разу мы не обращались к украинцам, к их руководству, и не пытались навязать какую-то точку зрения. Мы внимательно слушали руководство Украины, что они могут сделать, что они не могут сделать, какое существует политическое пространство для решения вопроса о территории".

Уиткофф добавил, что считает достижением то, что Киев и Москва снова отрыли каналы связи между собой:

"Мы добились большего прогресса за последние восемь или девять недель, чем за последние четыре года".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита Украина — страны Северной Европы и Балтии прокомментировал информацию о намерениях США завершить войну до 4 июля. Глава государства отметил, что Украина солидарна с желанием скорейшего достижения мира.