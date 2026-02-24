Страны "Группы семи" (G7) выступили с совместным заявлением по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ, подтвердив свою готовность стоять на защите суверенитета и независимости Украины. Лидеры отметили важность территориальной целостности государства и его права на существование.

«Лишь Украина и Россия могут достичь мирного соглашения»: G7 обнародовала совместное заявление к четвертой годовщине великой войны

Отдельное внимание в документе уделено дипломатическим усилиям, в частности, инициативам президента США Дональда Трампа по запуску мирного процесса и привлечению сторон к прямым переговорам.

"Европа играет ведущую роль в этом процессе, к которой присоединяются другие партнеры. Мы также поддерживаем обязательство "Коалиции желающих" предоставить Украине надежные и надежные гарантии безопасности. Мы признаем, что только Украина и Россия, работая вместе в переговорах на хороших принципах, могут достичь мирного соглашения", — говорится в заявлении G7.

Кроме политических вопросов партнеры сосредоточились на критических гуманитарных и экологических вызовах:

Ядерная безопасность: G7 обязуется собрать средства на восстановление защитного саркофага ЗАЭС, чтобы предотвратить "любые" радиационные инциденты.

Защита детей: высказана поддержка инициативам, направленным на возвращение украинских детей, похищенных Россией.

Заявление подчеркивает, что путь к стабильному миру проходит через конструктивный диалог между непосредственными участниками конфликта при активной поддержке международного сообщества и предоставлении Украине действенных гарантий безопасности.

