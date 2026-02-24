logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Лишь Украина и Россия могут достичь мирного соглашения»: G7 обнародовала совместное заявление к четвертой годовщине великой войны
commentss НОВОСТИ Все новости

«Лишь Украина и Россия могут достичь мирного соглашения»: G7 обнародовала совместное заявление к четвертой годовщине великой войны

G7 поддержала усилия Трампа по мирному процессу и отметила ведущую роль Европы в переговорах

24 февраля 2026, 23:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Страны "Группы семи" (G7) выступили с совместным заявлением по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ, подтвердив свою готовность стоять на защите суверенитета и независимости Украины. Лидеры отметили важность территориальной целостности государства и его права на существование.

«Лишь Украина и Россия могут достичь мирного соглашения»: G7 обнародовала совместное заявление к четвертой годовщине великой войны

«Лишь Украина и Россия могут достичь мирного соглашения»: G7 обнародовала совместное заявление к четвертой годовщине великой войны

Отдельное внимание в документе уделено дипломатическим усилиям, в частности, инициативам президента США Дональда Трампа по запуску мирного процесса и привлечению сторон к прямым переговорам.

"Европа играет ведущую роль в этом процессе, к которой присоединяются другие партнеры. Мы также поддерживаем обязательство "Коалиции желающих" предоставить Украине надежные и надежные гарантии безопасности. Мы признаем, что только Украина и Россия, работая вместе в переговорах на хороших принципах, могут достичь мирного соглашения", — говорится в заявлении G7.

Кроме политических вопросов партнеры сосредоточились на критических гуманитарных и экологических вызовах:

Ядерная безопасность: G7 обязуется собрать средства на восстановление защитного саркофага ЗАЭС, чтобы предотвратить "любые" радиационные инциденты.

Защита детей: высказана поддержка инициативам, направленным на возвращение украинских детей, похищенных Россией.

Заявление подчеркивает, что путь к стабильному миру проходит через конструктивный диалог между непосредственными участниками конфликта при активной поддержке международного сообщества и предоставлении Украине действенных гарантий безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время выступления на YES Meeting, организованном Фондом Виктора Пинчука к годовщине полномасштабного вторжения, рассказал о ходе переговорного процесса в Абу-Даби. Чиновник отметил важность поддержания контакта со всеми участниками конфликта.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости