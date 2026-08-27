Лише цей крок України змусить Путіна припинити війну: на Заході шокували термінами

Американське видання The Atlantic припускає, що Володимир Путін може погодитися на завершення війни проти України приблизно в середині 2027 року, однак для цього мають скластися певні умови. Насамперед Україна повинна пройти наступну зиму, зберегти обороноздатність і продовжити завдавати далекобійних ударів по військових та економічно важливих об'єктах на території РФ.

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На цьому тлі особливого значення набуває неоголошена поїздка директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. За даними видання, він прилетів до російської столиці американським військово-транспортним літаком C-17A і вже через кілька годин залишив Росію.

Зміст переговорів офіційно не розкривається. Президент США Дональд Трамп охарактеризував візит як "своєрідний напіврутинний", проте The Atlantic звертає увагу, що поїздки керівників американської розвідки до Москви є винятковими подіями.

Попередній подібний візит відбувся у листопаді 2021 року. Тодішній директор ЦРУ Вільям Бернс прибув до Росії, щоб попередити Кремль: Вашингтону відомо про підготовку масштабного вторгнення в Україну. Тому нинішня місія Реткліффа може свідчити про занепокоєння США ризиком нового витка ескалації.

Водночас The Atlantic вказує на проблеми, з якими стикається Москва. Українські безпілотники дедалі частіше дістаються військових об'єктів та нафтової інфраструктури в російському тилу. Російська армія зазнає значних втрат, тоді як її територіальні здобутки залишаються обмеженими.

Саме збереження Україною здатності чинити опір може, за сценарієм видання, змінити розрахунки Кремля до 2027 року. Водночас ослаблення Росії не обов'язково означає швидку деескалацію: автор матеріалу припускає, що за несприятливих для Москви обставин Путін може, навпаки, піти на більш ризиковані кроки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Україна розраховує вже найближчим часом повернутися до переговорного процесу щодо завершення війни з Росією. Новий раунд контактів може відбутися у вересні, причому Київ вважає важливою участь Сполучених Штатів. Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов у коментарі Новини.LIVE.