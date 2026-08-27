Буданов зробив гучну заяву про нові переговори з РФ: приголомшливі деталі про дату і формат

Україна розраховує вже найближчим часом повернутися до переговорного процесу щодо завершення війни з Росією. Новий раунд контактів може відбутися у вересні, причому Київ вважає важливою участь Сполучених Штатів. Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов у коментарі Новини.LIVE.

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За його словами, нинішня пауза в дипломатичних контактах не означає остаточного припинення переговорного треку. Українська сторона очікує на події, які можуть дати новий поштовх діалогу вже наступного місяця.

"Ми його, дасть Бог, оживимо трошки. Усі побачили через кілька днів приїзд цієї поважної людини. Далі ще будуть події", — заявив Буданов.

Одним із можливих форматів наступного етапу можуть стати контакти за участю представників України, Росії та США. Очільник ОП наголосив, що роль Вашингтона у потенційному переговорному процесі залишається ключовою.

"Без них ніяк", — зазначив Буданов, говорячи про участь американської сторони.

Водночас головною проблемою майбутніх переговорів залишається принципова різниця між позиціями Києва та Москви. Україна декларує готовність шукати різні механізми припинення бойових дій, тоді як Росія продовжує висувати вимоги, значна частина яких є неприйнятною для Києва.

За оцінками аналітиків ISW, нові дипломатичні пропозиції України, США та європейських партнерів можуть містити компромісні елементи. Це має продемонструвати готовність Києва шукати реалістичний шлях до завершення війни.

Водночас ключове питання полягає у тому, чи готовий Кремль до взаємних поступок. Без зміни російської позиції навіть відновлення переговорів у вересні може не привести до швидкого прориву.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що чотири країни Європейського Союзу хочуть повернути до порядку денного питання використання понад 200 млрд євро заморожених російських активів для підтримки України. Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща закликають Єврокомісію знайти механізм, який дозволив би спрямувати ці ресурси на потреби Києва та водночас мінімізувати юридичні ризики для країн ЄС. заперечення Бельгії.