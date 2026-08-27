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Буданов сделал громкое заявление о новых переговорах с РФ: потрясающие детали о дате и формате

Глава Офиса президента рассказал, в каком месяце Украина рассчитывает возобновить переговорный процесс

27 августа 2026, 12:30
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Клименко Елена

Украина рассчитывает уже в ближайшее время вернуться в переговорный процесс по завершению войны с Россией. Новый раунд контактов может состояться в сентябре, причем Киев считает важным участие Соединенных Штатов. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в комментарии Новости.LIVE.

Буданов сделал громкое заявление о новых переговорах с РФ: потрясающие детали о дате и формате

Фото: из открытых источников

По его словам, нынешняя пауза в дипломатических контактах не означает окончательного прекращения переговорного трека. Украинская сторона ожидает событий, которые могут дать новый толчок диалогу уже в следующем месяце.

"Мы его, даст Бог, оживим немного. Все увидели через несколько дней приезд этого уважаемого человека. Дальше будут события", — заявил Буданов.

Одним из возможных форматов следующего этапа могут стать контакты с участием представителей Украины, России и США. Глава ОП подчеркнул, что роль Вашингтона в потенциальном переговорном процессе остается ключевой.

"Без них никак", — отметил Буданов, говоря об участии американской стороны.

В то же время, главной проблемой будущих переговоров остается принципиальная разница между позициями Киева и Москвы. Украина декларирует готовность искать различные механизмы прекращения боевых действий, в то время как Россия продолжает выдвигать требования, значительная часть которых неприемлема для Киева.

По оценкам аналитиков ISW новые дипломатические предложения Украины, США и европейских партнеров могут содержать компромиссные элементы. Это должно продемонстрировать готовность Киева искать реалистичный путь к завершению войны.

В то же время ключевой вопрос состоит в том, готов ли Кремль к взаимным уступкам. Без изменения российской позиции даже возобновление переговоров в сентябре может не привести к скорейшему прорыву.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что четыре страны Европейского Союза хотят вернуть в повестку дня вопрос использования более 200 млрд евро замороженных российских активов для поддержки Украины. Швеция, Нидерланды, Испания и Польша призывают Еврокомиссию найти механизм, позволяющий направить эти ресурсы на нужды Киева и одновременно минимизировать юридические риски для стран ЕС. отрицание Бельгии.



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