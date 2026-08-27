Только этот шаг Украины заставит Путина прекратить войну: на Западе шокировали сроками

Американское издание The Atlantic предполагает, что Владимир Путин может согласиться на завершение войны против Украины примерно в середине 2027 года, однако для этого должны сложиться определенные условия. Прежде Украина должна пройти следующую зиму, сохранить обороноспособность и продолжить наносить дальнобойные удары по военным и экономически важным объектам на территории РФ.

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На этом фоне особое значение приобретает необъявленная поездка директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. По данным издания, он прилетел в российскую столицу американским военно-транспортным самолетом C-17A и уже через несколько часов покинул Россию.

Содержание переговоров официально не раскрывается. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал визит как "своеобразный полурутинный", однако The Atlantic обращает внимание, что поездки руководителей американской разведки в Москву являются исключительными событиями.

Предыдущий подобный визит состоялся в ноябре 2021 года. Тогдашний директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Россию, чтобы предупредить Кремль: Вашингтону известно о готовящемся масштабном вторжении в Украину. Поэтому нынешняя миссия Рэтклиффа может свидетельствовать об обеспокоенности США риском нового витка эскалации.

В то же время, The Atlantic указывает на проблемы, с которыми сталкивается Москва. Украинские беспилотники все чаще добираются до военных объектов и нефтяной инфраструктуры в российском тылу. Российская армия несет значительные потери, тогда как ее территориальные достижения остаются ограниченными.

Именно сохранение Украиной способности сопротивляться может, по сценарию издания, изменить расчеты Кремля к 2027 году. В то же время, ослабление России не обязательно означает быструю деэскалацию: автор материала предполагает, что при неблагоприятных для Москвы обстоятельствах Путин может, наоборот, пойти на более рискованные шаги.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Украина рассчитывает уже в ближайшее время вернуться к переговорному процессу по завершению войны с Россией. Новый раунд контактов может состояться в сентябре, причем Киев считает важным участие Соединенных Штатов. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в комментарии Новости.LIVE.