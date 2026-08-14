Липень став одним із найкривавіших місяців війни: ООН назвала шокуючі цифри

У липні 2026 року в Україні загинули щонайменше 437 цивільних, ще 2610 людей отримали поранення внаслідок російських атак. Такі дані оприлюднила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні. За кількістю цивільних жертв липень став найгіршим місяцем із травня 2022 року.

Війна України. Фото: з відкритих джерел

Порівняно з червнем кількість загиблих і поранених зросла на 30%. Якщо ж порівнювати з липнем 2025 року, показник збільшився на 70%.

Особливо тривожна ситуація з дітьми. За один місяць російські атаки забрали життя 17 дітей, ще 166 неповнолітніх були поранені. Це найвищий місячний показник дитячих жертв із квітня 2022 року.

Основною причиною загибелі та поранень залишаються удари ракетами та далекобійними безпілотниками. На них припало 38% усіх цивільних жертв. Причому значна частина постраждалих була далеко від лінії фронту – у великих містах та інших населених пунктах.

Окремо ООН зафіксувала різке зростання кількості жертв від керованих авіабомб. У липні загинули 105 людей, ще 753 були поранені. Це на 143% більше, ніж у червні, і зробило такі удари другою за масштабом причиною цивільних втрат.

Не менш небезпечною стала ситуація біля фронту. Кількість жертв від ударів дронами малої дальності досягла найвищого місячного рівня від початку повномасштабного вторгнення. Від таких атак загинула 111 людина, ще 710 отримали поранення – загалом 27% усіх цивільних жертв за місяць.

Найбільше загиблих і поранених ООН задокументувала в Києві, Херсонській, Запорізькій та Сумській областях.

Під ударом опинилася й портова інфраструктура. В Одеській та Миколаївській областях зафіксували щонайменше 39 атак на морські судна та порти. Вони призвели до загибелі 19 і поранення 25 людей.

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