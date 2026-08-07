logo_ukra

BTC/USD

65242

ETH/USD

1931.04

USD/UAH

44.76

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Гутерріш виступив із несподіваною заявою: чиї удари у війні засудив генсек ООН
commentss НОВИНИ Всі новини

Гутерріш виступив із несподіваною заявою: чиї удари у війні засудив генсек ООН

Глава ООН заявив про стрімку ескалацію війни, попередивши про рекордну кількість жертв серед мирного населення і закликавши сторони негайно припинити атаки

7 серпня 2026, 07:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив із жорсткою заявою на тлі нової хвилі взаємних ударів між Україною та Росією. Він рішуче засудив масштабні російські ракетні та безпілотні атаки по Києву та іншим українським містам, які призвели до численних жертв серед цивільного населення та руйнування об'єктів цивільної інфраструктури.

Гутерріш виступив із несподіваною заявою: чиї удари у війні засудив генсек ООН

Антоніу Гутерриш. Фото: з відкритих джерел

У прес-службі Організації Об'єднаних Націй підкреслили, що глава організації також висловив серйозне занепокоєння ескалацією бойових дій, що триває, і все частіше виходить за межі України. За словами Гутерріша, викликає тривогу та зростання кількості атак на території Російської Федерації.

У заяві наголошується, що генсек засудив нещодавні удари українських безпілотників по кількох російських регіонах. В ООН заявили, що, згідно з інформацією, що надходить, ці атаки також супроводжувалися жертвами серед цивільних осіб і пошкодженням об'єктів цивільної інфраструктури. При цьому джерело інформації про втрати та руйнування у повідомленні організації не уточнюється.

Антоніу Гутерріш наголосив, що останні події свідчать про нову небезпечну тенденцію. За його словами, обмін ударами по населених пунктах призводить до стрімкого зростання кількості загиблих та поранених мирних жителів, а також до масштабних руйнацій цивільної інфраструктури як в Україні, так і все частіше в Росії.

Глава ООН нагадав, що міжнародне гуманітарне право забороняє атаки на громадянське населення та об'єкти цивільного призначення. Він закликав сторони до негайної деескалації конфлікту і наголосив на необхідності дотримуватися норм міжнародного права, щоб запобігти подальшому збільшенню кількості жертв.

Читайте також на порталі "Коментарі" — хто може стати генсеком ООН після Антоніу Гутерріша: Аргентина висунула свого кандидата.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини