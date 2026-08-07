Гутерріш виступив із несподіваною заявою: чиї удари у війні засудив генсек ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив із жорсткою заявою на тлі нової хвилі взаємних ударів між Україною та Росією. Він рішуче засудив масштабні російські ракетні та безпілотні атаки по Києву та іншим українським містам, які призвели до численних жертв серед цивільного населення та руйнування об'єктів цивільної інфраструктури.

Антоніу Гутерриш. Фото: з відкритих джерел

У прес-службі Організації Об'єднаних Націй підкреслили, що глава організації також висловив серйозне занепокоєння ескалацією бойових дій, що триває, і все частіше виходить за межі України. За словами Гутерріша, викликає тривогу та зростання кількості атак на території Російської Федерації.

У заяві наголошується, що генсек засудив нещодавні удари українських безпілотників по кількох російських регіонах. В ООН заявили, що, згідно з інформацією, що надходить, ці атаки також супроводжувалися жертвами серед цивільних осіб і пошкодженням об'єктів цивільної інфраструктури. При цьому джерело інформації про втрати та руйнування у повідомленні організації не уточнюється.

Антоніу Гутерріш наголосив, що останні події свідчать про нову небезпечну тенденцію. За його словами, обмін ударами по населених пунктах призводить до стрімкого зростання кількості загиблих та поранених мирних жителів, а також до масштабних руйнацій цивільної інфраструктури як в Україні, так і все частіше в Росії.

Глава ООН нагадав, що міжнародне гуманітарне право забороняє атаки на громадянське населення та об'єкти цивільного призначення. Він закликав сторони до негайної деескалації конфлікту і наголосив на необхідності дотримуватися норм міжнародного права, щоб запобігти подальшому збільшенню кількості жертв.

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