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Гутерриш выступил с неожиданным заявлением: чьи удары в войне осудил генсек ООН

Глава ООН заявил о стремительной эскалации войны, предупредив о рекордном числе жертв среди мирного населения и призвав стороны немедленно прекратить атаки

7 августа 2026, 07:25
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Кравцев Сергей

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с жестким заявлением на фоне новой волны взаимных ударов между Украиной и Россией. Он решительно осудил масштабные российские ракетные и беспилотные атаки по Киеву и другим украинским городам, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения и разрушению объектов гражданской инфраструктуры.

Гутерриш выступил с неожиданным заявлением: чьи удары в войне осудил генсек ООН

Антониу Гутерриш. Фото: из открытых источников

В пресс-службе Организации Объединенных Наций подчеркнули, что глава организации также выразил серьезную обеспокоенность продолжающейся эскалацией боевых действий, которая все чаще выходит за пределы Украины. По словам Гутерриша, вызывает тревогу и рост числа атак на территории Российской Федерации.

В заявлении отмечается, что генсек осудил недавние удары украинских беспилотников по нескольким российским регионам. В ООН заявили, что, согласно поступающей информации, эти атаки также сопровождались жертвами среди гражданских лиц и повреждением объектов гражданской инфраструктуры. При этом источник информации о потерях и разрушениях в сообщении организации не уточняется.

Антониу Гутерриш подчеркнул, что последние события свидетельствуют о новой опасной тенденции. По его словам, обмен ударами по населенным пунктам приводит к стремительному росту числа погибших и раненых мирных жителей, а также к масштабным разрушениям гражданской инфраструктуры как в Украине, так и все чаще в России.

Глава ООН напомнил, что международное гуманитарное право запрещает атаки на гражданское население и объекты гражданского назначения. Он призвал стороны к немедленной деэскалации конфликта и подчеркнул необходимость соблюдать нормы международного права, чтобы предотвратить дальнейшее увеличение числа жертв.

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