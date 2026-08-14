Июль стал одним из самых кровавых месяцев войны: ООН назвала шокирующие цифры

В июле 2026 года в Украине погибли по меньшей мере 437 гражданских, еще 2610 получили ранения в результате российских атак. Такие данные обнародовала Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине. По количеству гражданских жертв июль стал самым плохим месяцем с мая 2022 года.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По сравнению с июнем количество погибших и раненых выросло на 30%. Если сравнивать с июлем 2025 года, показатель увеличился на 70%.

Особо тревожная ситуация с детьми. За один месяц российские атаки унесли жизни 17 детей, еще 166 несовершеннолетних были ранены. Это самый высокий месячный показатель детских жертв с апреля 2022 года.

Основной причиной гибели и ранений остаются удары ракетами и дальнобойными беспилотниками. На них пришлось 38% всех гражданских жертв. Причем значительная часть пострадавших была вдали от линии фронта – в крупных городах и других населенных пунктах.

Отдельно ООН зафиксировала резкий рост числа жертв от управляемых авиабомб. В июле погибли 105 человек, еще 753 были ранены. Это на 143% больше, чем в июне, и нанесло такие удары второй по масштабу причине гражданских потерь.

Не менее опасной стала ситуация у фронта. Число жертв от ударов дронами малой дальности достигло наивысшего месячного уровня с начала полномасштабного вторжения. От таких атак погиб 111 человек, еще 710 получили ранения – всего 27% всех гражданских жертв в месяц.

Больше всего погибших и раненых ООН задокументировала в Киеве, Херсонской, Запорожской и Сумской областях.

Под ударом оказалась и портовая инфраструктура. В Одесской и Николаевской областях зафиксировали не менее 39 атак на морские суда и порты. Они привели к гибели 19 и ранению 25 человек.

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