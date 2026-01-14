Лікарні без світла, пацієнтів — в автобуси: у Російському Бєлгороді почалася прихована евакуація хворих

У Російському Бєлгороді розпочалася фактична евакуація пацієнтів лікарень до інших регіонів. Про це повідомляють російські ЗМІ, в тому числі The Moscow Times з посиланням на місцевих жителів і співробітників медичних закладів. Процес відбувається непублічно, без офіційних оголошень і детальних пояснень для родичів хворих.

Крах медицини по-російськи: з Бєлгорода терміново вивозять пацієнтів через енергетичну «катастрофу»

Мешканка міста розповіла, що інформацію про перевезення пацієнтів їй підтвердила працівниця одного з медзакладів. Також вона передала фото, зроблене біля терапевтичного корпусу Міської лікарні № 2, де зафіксовано момент посадки пацієнтів в автобуси. Людей фактично вивозять із лікарень у невідомому для них напрямку.

Місцеві жителі звертають увагу: все відбувається "по-тихому", без публічних заяв з боку чиновників. При цьому йдеться не про планову оптимізацію медицини, а про вимушені дії на тлі глибокої енергетичної кризи, яку сама російська влада вже не приховує.

Напередодні губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков визнав, що ситуація з електропостачанням і теплом у регіоні є "практично катастрофічною". За його словами, повністю відновити подачу електроенергії та тепла неможливо навіть із використанням резервних генераторів. Він також попередив про ризик повного знеструмлення області, де проживає близько 1,5 мільйона людей.

Гладков прямо рекомендував мешканцям, які залишилися без світла й опалення, тимчасово виїжджати в інші регіони Росії. Окремо він заявив, що у разі втрати тепла та електроенергії влада буде змушена перевозити людей — зокрема пацієнтів — у ті регіони, які ще здатні їх прийняти.

Фактична евакуація хворих свідчить про системний провал російської медицини в умовах війни. Лікарні, які мають бути місцем порятунку, опиняються без базових умов для лікування — світла, тепла й стабільного енергопостачання. Родини пацієнтів залишаються в інформаційному вакуумі, а рішення ухвалюються кулуарно.

Ситуація в Бєлгороді наочно показує, як війна, розв’язана Кремлем, руйнує саму Росію зсередини: замість "стабільності" — темні лікарні, замість турботи — автобуси для евакуації хворих, замість відповідальності — тиша.

