В Российском Белгороде началась фактическая эвакуация пациентов больниц в другие регионы. Об этом сообщают российские СМИ, включая The Moscow Times со ссылкой на местных жителей и сотрудников медицинских учреждений. Процесс происходит непублично , без официальных объявлений и подробных объяснений для родственников больных.

Крах медицины по-русски: из Белгорода срочно вывозят пациентов из-за энергетической «катастрофы»

Жительница города рассказала, что информацию о перевозке пациентов ей подтвердила работница одного из медучреждений. Также она передала фото, сделанное возле терапевтического корпуса Городской больницы №2 , где зафиксирован момент посадки пациентов в автобусы. Людей фактически вывозят из больниц в неизвестном для них направлении.

Местные жители обращают внимание: все происходит "по-тихому" , без публичных заявлений со стороны чиновников. При этом речь идет не о плановой оптимизации медицины, а о вынужденных действиях на фоне глубокого энергетического кризиса , который сама российская власть уже не скрывает.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал, что ситуация с электроснабжением и теплом в регионе "практически катастрофическая" . По его словам, полностью восстановить подачу электроэнергии и тепла невозможно даже с использованием резервных генераторов. Он также предупредил о риске полного обесточивания области, где проживает около 1,5 миллиона человек .

Гладков прямо рекомендовал жителям, оставшимся без света и отопления, временно уезжать в другие регионы России . Отдельно он заявил, что в случае потери тепла и электроэнергии власти будут вынуждены перевозить людей, в том числе пациентов, в те регионы, которые еще способны их принять .

Фактическая эвакуация больных свидетельствует о системном провале русской медицины в условиях войны. Больницы, которые должны быть местом спасения, оказываются без базовых условий для лечения – света, тепла и стабильного энергоснабжения. Семьи пациентов остаются в информационном вакууме, а решения принимаются кулуарно.

Ситуация в Белгороде наглядно показывает, как война, развязанная Кремлем, разрушает саму Россию изнутри : вместо "стабильности" – темные больницы, вместо заботы – автобусы для эвакуации больных, вместо ответственности – тишина.

