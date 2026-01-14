На тимчасово окупованих територіях Запорізької області розгортається черговий гуманітарний злочин Росії. За інформацією руху спротиву АТЕШ, цивільні лікарні примусово переводять на обслуговування потреб російської армії.

Окупанти відбирають медицину у цивільних: лікарні на Запоріжжі працюють на армію РФ

Агенти АТЕШ із числа співробітників медзакладів повідомляють: російські військові чинять тиск на керівництво лікарень, змушуючи підписувати контракти з Міністерством оборони РФ. Формально лікарні залишаються "цивільними", але фактично значну частину їхніх ресурсів уже вилучають на користь окупаційних військ.

Йдеться про медичне обладнання, дефіцитні ліки, лікарів, медсестер та лікарняні ліжка, які перенаправляють для лікування поранених військових армії РФ. У той самий час місцеве населення опиняється у критичному становищі: черги на тижні вперед, нестача фахівців, відсутність базових препаратів та діагностики стали повсякденною реальністю.

За словами інформаторів, ситуація в лікарнях уже зараз близька до колапсу. Цивільним пацієнтам відмовляють у госпіталізації або пропонують чекати, тоді як військових окупантів приймають позачергово. Медицина на окупованих територіях дедалі більше перетворюється на інструмент війни, а не систему порятунку життя.

Такі дії свідчать не лише про гострий дефіцит військових шпиталів у російської армії, а й про повне ігнорування потреб мирного населення. Окупаційна влада вкотре демонструє: життя цивільних для неї — витратний матеріал.

Використання цивільної інфраструктури у воєнних цілях є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права. Проте Росія системно ігнорує ці норми, залишаючи мешканців окупованих територій без доступу до елементарної медичної допомоги.

