logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.12

EUR/UAH

50.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Лікарні без лікарів: Росія силоміць перетворює цивільні лікарні Запоріжжя на військові шпиталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Лікарні без лікарів: Росія силоміць перетворює цивільні лікарні Запоріжжя на військові шпиталі

Місцевих лікарів змушують підписувати контракти з Міноборони РФ, а цивільних пацієнтів фактично залишають без допомоги.

14 січня 2026, 21:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області розгортається черговий гуманітарний злочин Росії. За інформацією руху спротиву АТЕШ, цивільні лікарні примусово переводять на обслуговування потреб російської армії.

Лікарні без лікарів: Росія силоміць перетворює цивільні лікарні Запоріжжя на військові шпиталі

Окупанти відбирають медицину у цивільних: лікарні на Запоріжжі працюють на армію РФ

Агенти АТЕШ із числа співробітників медзакладів повідомляють: російські військові чинять тиск на керівництво лікарень, змушуючи підписувати контракти з Міністерством оборони РФ. Формально лікарні залишаються "цивільними", але фактично значну частину їхніх ресурсів уже вилучають на користь окупаційних військ.

Йдеться про медичне обладнання, дефіцитні ліки, лікарів, медсестер та лікарняні ліжка, які перенаправляють для лікування поранених військових армії РФ. У той самий час місцеве населення опиняється у критичному становищі: черги на тижні вперед, нестача фахівців, відсутність базових препаратів та діагностики стали повсякденною реальністю.

За словами інформаторів, ситуація в лікарнях уже зараз близька до колапсу. Цивільним пацієнтам відмовляють у госпіталізації або пропонують чекати, тоді як військових окупантів приймають позачергово. Медицина на окупованих територіях дедалі більше перетворюється на інструмент війни, а не систему порятунку життя.

Такі дії свідчать не лише про гострий дефіцит військових шпиталів у російської армії, а й про повне ігнорування потреб мирного населення. Окупаційна влада вкотре демонструє: життя цивільних для неї — витратний матеріал.

Використання цивільної інфраструктури у воєнних цілях є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права. Проте Росія системно ігнорує ці норми, залишаючи мешканців окупованих територій без доступу до елементарної медичної допомоги.

Читайте також в "Коментарях", з лікарень Бєлгорода вивозять хворих в невідомому напрямку. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини