На временно оккупированных территориях Запорожской области разворачивается очередное гуманитарное преступление России . По информации движения сопротивления АТЕШ, гражданские больницы принудительно переводят на обслуживание нужд российской армии .

Оккупанты отбирают медицину у гражданских: больницы в Запорожье работают на армию РФ

Агенты АТЕШ из числа сотрудников медучреждений сообщают: российские военные оказывают давление на руководство больниц, заставляя подписывать контракты с Министерством обороны РФ . Формально больницы остаются "гражданскими", но фактически значительную часть их ресурсов уже изымают в пользу оккупационных войск.

Речь идет о медицинском оборудовании, дефицитных лекарствах, врачах, медсестрах и больничных койках , которые перенаправляют для лечения раненых военных армии РФ. В то же время местное население оказывается в критическом положении: очереди в неделю вперед, нехватка специалистов, отсутствие базовых препаратов и диагностики стали повседневной реальностью.

По словам информаторов, ситуация в больницах уже сейчас близка к коллапсу. Гражданским пациентам отказывают в госпитализации или предлагают ждать, тогда как военных оккупантов принимают вне очереди. Медицина на оккупированных территориях все больше превращается в инструмент войны , а не систему спасения жизни.

Такие действия свидетельствуют не только об остром дефиците военных госпиталей в русской армии , но и о полном игнорировании потребностей мирного населения. Оккупационные власти еще раз демонстрируют: жизнь гражданских для нее — расходный материал.

Использование гражданской инфраструктуры в военных целях является прямым нарушением международного гуманитарного права . Однако Россия системно игнорирует эти нормы, оставляя жителей оккупированных территорий без доступа к элементарной медицинской помощи.

