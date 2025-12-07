logo_ukra

Лідери ЄС просять Зеленського не здавати Донбас Росії: що хочуть отримати від США
НОВИНИ

Лідери ЄС просять Зеленського не здавати Донбас Росії: що хочуть отримати від США

Європейські лідери попереджають Зеленського про ризики відведення військ із Донбасу без гарантій США.

7 грудня 2025, 18:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Європейські лідери закликають президента України Володимира Зеленського не погоджуватися на можливе відведення українських сил із Донбасу без чітких і надійних гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на високопосадовців у ЄС.

Лідери ЄС просять Зеленського не здавати Донбас Росії: що хочуть отримати від США

ЄС просить Зеленського не виводити війська з Донбасу без гарантій США. Фото з відкритих джерел

Bloomberg вказує, що сценарій здачі РФ Донбасу не дасть справедливого миру, а також може створити передумови для нової, масштабнішої агресії Росії. Європейські чиновники побоюються, що поспішні рішення можуть підірвати безпеку всього континенту, особливо, якщо Україна не отримає чітких гарантій від США.

Найближчими днями делегації з кількох європейських країн вирушать до Вашингтона, щоб обговорити ці ризики з адміністрацією президента США Дональда Трампа. У Європі побоюються, що Зеленський може опинитися під тиском США на тлі корупційного скандалу й погодитися на угоду, яка не передбачатиме реальних гарантій безпеки.

Водночас у ЄС і Великій Британії все ще сподіваються, що Трамп повернеться до своїх жовтневих заяв, де він називав Володимира Путіна "блокатором миру", та посилить економічний тиск на Росію. Однак лідери Європи не виключають і протилежний сценарій, що Вашингтон може відійти від активної підтримки України, якщо не вдасться домовитися про припинення війни на вигідних умовах.

Європейський посадовець, якого цитує Bloomberg, називає найгіршим варіантом для ЄС ситуацію, за якої тиск на Росію зростатиме, але Україні заборонятимуть використовувати американську зброю, а Вашингтон припинить обмін розвідданими. У такому випадку Європа фактично залишиться наодинці з російською загрозою.

За його словами, менш негативним сценарієм є відмова США від ролі лідера у війні, але з продовженням продажу зброї країнам НАТО та збереженням розвідувальної підтримки. Проте ключове питання залишається відкритим, чи зможе Європа створити довгостроковий та фінансово стійкий механізм підтримки України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що президент Чехії озвучив похмурий прогноз щодо перемоги у війні.

Також "Коментарі" писали, що син Трампа накинувся на Зеленського через корупцію та війну в Україні.



Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-06/europe-faces-most-difficult-moment-in-bid-to-avoid-split-with-us
