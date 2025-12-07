Лідери ЄС просять Зеленського не здавати Донбас Росії: що хочуть отримати від США

Європейські лідери закликають президента України Володимира Зеленського не погоджуватися на можливе відведення українських сил із Донбасу без чітких і надійних гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на високопосадовців у ЄС.

ЄС просить Зеленського не виводити війська з Донбасу без гарантій США. Фото з відкритих джерел

Bloomberg вказує, що сценарій здачі РФ Донбасу не дасть справедливого миру, а також може створити передумови для нової, масштабнішої агресії Росії. Європейські чиновники побоюються, що поспішні рішення можуть підірвати безпеку всього континенту, особливо, якщо Україна не отримає чітких гарантій від США.

Найближчими днями делегації з кількох європейських країн вирушать до Вашингтона, щоб обговорити ці ризики з адміністрацією президента США Дональда Трампа. У Європі побоюються, що Зеленський може опинитися під тиском США на тлі корупційного скандалу й погодитися на угоду, яка не передбачатиме реальних гарантій безпеки.

Водночас у ЄС і Великій Британії все ще сподіваються, що Трамп повернеться до своїх жовтневих заяв, де він називав Володимира Путіна "блокатором миру", та посилить економічний тиск на Росію. Однак лідери Європи не виключають і протилежний сценарій, що Вашингтон може відійти від активної підтримки України, якщо не вдасться домовитися про припинення війни на вигідних умовах.

Європейський посадовець, якого цитує Bloomberg, називає найгіршим варіантом для ЄС ситуацію, за якої тиск на Росію зростатиме, але Україні заборонятимуть використовувати американську зброю, а Вашингтон припинить обмін розвідданими. У такому випадку Європа фактично залишиться наодинці з російською загрозою.

За його словами, менш негативним сценарієм є відмова США від ролі лідера у війні, але з продовженням продажу зброї країнам НАТО та збереженням розвідувальної підтримки. Проте ключове питання залишається відкритим, чи зможе Європа створити довгостроковий та фінансово стійкий механізм підтримки України.

