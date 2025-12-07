logo

Лидеры ЕС просят Зеленского не сдавать Донбасс России: что хотят получить от США

Европейские лидеры предупреждают Зеленского о рисках отвода войск из Донбасса без гарантий США.

7 декабря 2025, 18:05
Европейские лидеры призывают президента Украины Владимира Зеленского не соглашаться на возможный отвод украинских сил из Донбасса без четких и надежных гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников в ЕС.

Лидеры ЕС просят Зеленского не сдавать Донбасс России: что хотят получить от США

ЕС просит Зеленского не выводить войска из Донбасса без гарантий США. Фото из открытых источников

Bloomberg указывает, что сценарий сдачи РФ Донбасса не даст справедливого мира, а также может создать предпосылки для новой, более масштабной агрессии России. Европейские чиновники опасаются, что поспешные решения могут подорвать безопасность всего континента, особенно если Украина не получит четких гарантий от США.

В ближайшие дни делегации из нескольких европейских стран отправятся в Вашингтон, чтобы обсудить эти риски с администрацией президента США Дональда Трампа. В Европе опасаются, что Зеленский может оказаться под давлением США на фоне коррупционного скандала и согласиться на соглашение, не предусматривающее реальные гарантии безопасности.

В то же время, в ЕС и Великобритании все еще надеются, что Трамп вернется к своим октябрьским заявлениям, где он называл Владимира Путина "блокатором мира", и усилит экономическое давление на Россию. Однако лидеры Европы не исключают и противоположного сценария, что Вашингтон может отойти от активной поддержки Украины, если не удастся договориться о прекращении войны на выгодных условиях.

Европейское чиновник, которого цитирует Bloomberg, называет худшим вариантом для ЕС ситуацию, при которой давление на Россию будет расти, но Украине будут запрещать использовать американское оружие, а Вашингтон прекратит обмен разведданными. В таком случае Европа фактически останется наедине с российской угрозой.

По его словам, менее отрицательным сценарием является отказ США от роли лидера в войне, но с продолжением продажи оружия странам НАТО и сохранением разведывательной поддержки. Однако ключевой вопрос остается открытым, сможет ли Европа создать долгосрочный и финансово устойчивый механизм поддержки Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Чехии озвучил мрачный прогноз победы в войне.

Также "Комментарии" писали, что сын Трампа набросился на Зеленского из-за коррупции и войны в Украине.



Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-06/europe-faces-most-difficult-moment-in-bid-to-avoid-split-with-us
