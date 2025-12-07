Лидеры ЕС просят Зеленского не сдавать Донбасс России: что хотят получить от США

Европейские лидеры призывают президента Украины Владимира Зеленского не соглашаться на возможный отвод украинских сил из Донбасса без четких и надежных гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников в ЕС.

ЕС просит Зеленского не выводить войска из Донбасса без гарантий США. Фото из открытых источников

Bloomberg указывает, что сценарий сдачи РФ Донбасса не даст справедливого мира, а также может создать предпосылки для новой, более масштабной агрессии России. Европейские чиновники опасаются, что поспешные решения могут подорвать безопасность всего континента, особенно если Украина не получит четких гарантий от США.

В ближайшие дни делегации из нескольких европейских стран отправятся в Вашингтон, чтобы обсудить эти риски с администрацией президента США Дональда Трампа. В Европе опасаются, что Зеленский может оказаться под давлением США на фоне коррупционного скандала и согласиться на соглашение, не предусматривающее реальные гарантии безопасности.

В то же время, в ЕС и Великобритании все еще надеются, что Трамп вернется к своим октябрьским заявлениям, где он называл Владимира Путина "блокатором мира", и усилит экономическое давление на Россию. Однако лидеры Европы не исключают и противоположного сценария, что Вашингтон может отойти от активной поддержки Украины, если не удастся договориться о прекращении войны на выгодных условиях.

Европейское чиновник, которого цитирует Bloomberg, называет худшим вариантом для ЕС ситуацию, при которой давление на Россию будет расти, но Украине будут запрещать использовать американское оружие, а Вашингтон прекратит обмен разведданными. В таком случае Европа фактически останется наедине с российской угрозой.

По его словам, менее отрицательным сценарием является отказ США от роли лидера в войне, но с продолжением продажи оружия странам НАТО и сохранением разведывательной поддержки. Однако ключевой вопрос остается открытым, сможет ли Европа создать долгосрочный и финансово устойчивый механизм поддержки Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Чехии озвучил мрачный прогноз победы в войне.

Также "Комментарии" писали, что сын Трампа набросился на Зеленского из-за коррупции и войны в Украине.