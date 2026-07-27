Ліцензії на Patriot не врятують українців: на Заході щокували заявою

Незважаючи на успіхи українського оборонно-промислового комплексу у нарощуванні виробництва озброєнь, швидко організувати випуск ракет-перехоплювачів для систем Patriot не вдасться. Такого висновку дійшли журналісти The Telegraph, які опитали експертів оборонної галузі.

Ракети до систем Patriot. Фото: з відкритих джерел

Видання зазначає, що отримання ліцензій на виробництво західного озброєння є важливим досягненням для України, проте цей крок не дозволить найближчим часом забезпечити країну необхідною кількістю сучасних ракет.

За словами молодшого наукового співробітника Королівського об'єднаного інституту збройних сил (RUSI) Томаса Вітінгтона, ліцензія не означає негайного запуску виробництва. Для цього необхідно побудувати заводи, створити технологічні лінії, підготувати персонал та налагодити складні виробничі процеси, що потребує значних інвестицій та часу.

Наразі Україна вже отримала дозволи на випуск п'яти видів західного озброєння. За оцінками експертів, найшвидше вдасться освоїти виробництво керованих авіабомб AASM Hammer і британських гаубиць L119, оскільки вони значно простіші у виготовленні та містять менше високотехнологічних компонентів.

Виробництво ракет Patriot, як очікується, буде розвиватися поетапно. Спочатку Україна зможе збирати ракети із готових іноземних комплектуючих. Лише після створення власної виробничої бази та передачі необхідних технологій можна буде говорити про глибшу локалізацію випуску.

Заступник голови Центру безпеки та співробітництва України Дмитро Жмайло зазначив, що лише після підготовки фахівців та розгортання повного виробничого циклу Україна зможе самостійно випускати значну частину компонентів.

The Telegraph нагадує, що навіть Німеччині, яка має розвинену промисловість і безпечні умови для виробництва, знадобилося близько трьох років для реалізації подібних проектів. Тому, за оцінкою експертів, українська програма вимагатиме ще більшого часу, а підписання ліцензійних угод є лише початком тривалого процесу.

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