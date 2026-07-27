Лицензии на Patriot не спасут украинцев: на Западе ошарашили заявлением

Несмотря на успехи украинского оборонно-промышленного комплекса в наращивании производства вооружений, быстро организовать выпуск ракет-перехватчиков для систем Patriot не удастся. К такому выводу пришли журналисты The Telegraph, опросившие экспертов оборонной отрасли.

Ракеты к системам Patriot. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что получение лицензий на производство западного вооружения является важным достижением для Украины, однако этот шаг не позволит в ближайшее время обеспечить страну необходимым количеством современных ракет.

По словам младшего научного сотрудника Королевского объединенного института вооруженных сил (RUSI) Томаса Уитингтона, сама лицензия не означает немедленного запуска производства. Для этого необходимо построить заводы, создать технологические линии, подготовить персонал и наладить сложные производственные процессы, что требует значительных инвестиций и времени.

Сейчас Украина уже получила разрешения на выпуск пяти видов западного вооружения. По оценкам экспертов, быстрее всего удастся освоить производство управляемых авиабомб AASM Hammer и британских гаубиц L119, поскольку они значительно проще в изготовлении и содержат меньше высокотехнологичных компонентов.

Производство же ракет Patriot, как ожидается, будет развиваться поэтапно. Сначала Украина сможет собирать ракеты из готовых иностранных комплектующих. Лишь после создания собственной производственной базы и передачи необходимых технологий можно будет говорить о более глубокой локализации выпуска.

Заместитель председателя Центра безопасности и сотрудничества Украины Дмитрий Жмайло отметил, что только после подготовки специалистов и развертывания полного производственного цикла Украина сможет самостоятельно выпускать значительную часть компонентов.

The Telegraph напоминает, что даже Германии, обладающей развитой промышленностью и безопасными условиями для производства, понадобилось около трех лет для реализации подобных проектов. Поэтому, по оценке экспертов, украинская программа потребует еще большего времени, а подписание лицензионных соглашений является лишь началом длительного процесса.

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