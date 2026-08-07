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Летітимуть “Іскандери” та “Циркони” з трьох напрямків: коли новий обстріл Києва балістикою

Росія може застосувати до 25 балістичних ракет для обстрілу Києва

7 серпня 2026, 19:17
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Кречмаровская Наталия

Російські війська готують новий обстріл Києва балістичними ракетами. Ворог може випустити по столиці до 25 ракет. 

Летітимуть “Іскандери” та “Циркони” з трьох напрямків: коли новий обстріл Києва балістикою

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Моніторингові канали попередили, що протягом найближчих діб ворог запланував удар по столиці з використанням балістичних ракет.

“Під зацікавленість ворога підпали обʼєкти паливно-енергетичного комплексу, транспортна інфраструктура, залізничні вузли/станції, обʼєкти ВПК”, — попереджають моніторингові канали. 

Для удару російські війська можуть використати:

  • 12 “Іскандер-М”/КН-23 Брянськ.

  • 4 “Циркони” з району Міллерово.

  • 6 “Іскандер-М”/КН-23 та 3 “Циркони” з Курська.

При цьому моніторингові канали зауважили, що це повідомлення лише застереження, воно не несе офіційної інформації. Однак враховуючи підступність ворога, варто реагувати на повітряні тривоги та перебувати у безпечних місцях. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що обстріли Києва та області завдали величезних збитків українському бізнесу. Українців попередили, що крім критичної інфраструктури Росія намагатиметься вибити все, до чого “дотягнеться” — склади, магазини, логістичні центри. У Раді уже б’ють на сполох та вимагають термінових рішень. 

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що на Київ сьогодні летіло близько 30 балістичних ракет, і жодну з цих ракет збити не вдалось.

Просто цікаво, зазначив політик, а у нас Зеленський досі зайнятий тим, що не може ніяк посаду Федорову придумати.

Також народний обранець нагадав, що через ворожі обстріли в Україні заблоковані чорноморські порти, і наголосив, що потрібні негайні рішення.




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