Летітимуть “Іскандери” та “Циркони” з трьох напрямків: коли новий обстріл Києва балістикою

Російські війська готують новий обстріл Києва балістичними ракетами. Ворог може випустити по столиці до 25 ракет.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Моніторингові канали попередили, що протягом найближчих діб ворог запланував удар по столиці з використанням балістичних ракет.

“Під зацікавленість ворога підпали обʼєкти паливно-енергетичного комплексу, транспортна інфраструктура, залізничні вузли/станції, обʼєкти ВПК”, — попереджають моніторингові канали.

Для удару російські війська можуть використати:

12 “Іскандер-М”/КН-23 Брянськ.

4 “Циркони” з району Міллерово.

6 “Іскандер-М”/КН-23 та 3 “Циркони” з Курська.

При цьому моніторингові канали зауважили, що це повідомлення лише застереження, воно не несе офіційної інформації. Однак враховуючи підступність ворога, варто реагувати на повітряні тривоги та перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що обстріли Києва та області завдали величезних збитків українському бізнесу. Українців попередили, що крім критичної інфраструктури Росія намагатиметься вибити все, до чого “дотягнеться” — склади, магазини, логістичні центри. У Раді уже б’ють на сполох та вимагають термінових рішень.

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що на Київ сьогодні летіло близько 30 балістичних ракет, і жодну з цих ракет збити не вдалось.

Просто цікаво, зазначив політик, а у нас Зеленський досі зайнятий тим, що не може ніяк посаду Федорову придумати.

Також народний обранець нагадав, що через ворожі обстріли в Україні заблоковані чорноморські порти, і наголосив, що потрібні негайні рішення.



