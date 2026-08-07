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Полетят "Искандеры" и "Цирконы" с трех направлений: когда новый обстрел Киева баллистикой

Россия может применить до 25 баллистических ракет для обстрела Киева

7 августа 2026, 19:17
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Кречмаровская Наталия

Российские войска готовят новый обстрел Киева баллистическими ракетами. Враг может выпустить по столице до 25 ракет.

Полетят "Искандеры" и "Цирконы" с трех направлений: когда новый обстрел Киева баллистикой

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Мониторинговые каналы предупредили, что в течение ближайших нескольких суток враг запланировал удар по столице с использованием  баллистических ракет.

"Под заинтересованность врага подверглись объекты топливно-энергетического комплекса, транспортная инфраструктура, железнодорожные узлы/станции, объекты ВПК", — предупреждают мониторинговые каналы.

Для удара русские войска могут использовать:

  • 12 "Искандер-М"/КН-23 Брянск.

  • 4 "Цирконы" из района Миллерово.

  • 6 "Искандер-М"/КН-23 и 3 "Цирконы" из Курска.

При этом мониторинговые каналы отметили, что это сообщение только оговорки, оно не несет официальной информации. Однако, учитывая коварство врага, следует реагировать на воздушные тревоги и находиться в безопасных местах.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что обстрелы Киева и области нанесли огромный ущерб украинскому бизнесу. Украинцев предупредили, что помимо критической инфраструктуры Россия будет пытаться выбить все, до чего дотянется — склады, магазины, логистические центры. В Раде уже бьют тревогу и требуют срочных решений.

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что в Киев сегодня летело около 30 баллистических ракет, и ни одну из этих ракет сбить не удалось.

Просто интересно, отметил политик, а у нас Зеленский до сих пор занят тем, что не может никак должность Федорову придумать.

Также народный избранник напомнил, что из-за вражеских обстрелов в Украине заблокированы черноморские порты и подчеркнул, что нужны немедленные решения.




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