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Легше точно не буде: українцям відкрили несподівано жорстку правду про призначення Драпатого

Військовий експерт Денис Попович вважає, що новий головнокомандувач Михайло Драпатий успадкував ті самі проблеми, що й Сирський, а війна та мобілізація триватимуть

22 липня 2026, 14:55
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Клименко Елена








Зміна головнокомандувача Збройних сил України під час війни не є чимось винятковим і не означає кардинального перелому на фронті. Новопризначений головком Михайло Драпатий зіткнеться з тими самими викликами, які мав його попередник Олександр Сирський. Таку думку висловив військовий експерт Денис Попович.

Легше точно не буде: українцям відкрили несподівано жорстку правду про призначення Драпатого

Михайло Драпатий. Фото: з відкритих джерел

За його словами, кадрові перестановки у воєнний час є звичною практикою, яка неодноразово застосовувалася під час великих воєн. Водночас головне завдання нового командувача — зберегти спадковість управління та продовжити ефективні напрацювання попереднього керівництва.

Попович зазначив, що навколо кандидатури Михайла Драпатого існують великі очікування як серед військових, так і в суспільстві. Однак, застерігає експерт, не варто розраховувати, що сама зміна головнокомандувача автоматично змінить ситуацію на фронті.

"Драпатий зіткнеться з тими самими викликами, які стояли перед Сирським", – наголосив він. 

Серед ключових загроз експерт назвав можливу активізацію російських військ на північному напрямку, зокрема ризик наступальних дій на Чернігівщині. Крім того, Росія може провести нову масштабну мобілізацію вже восени, що дозволить їй поповнити втрати та посилити тиск на українські сили оборони.

Не меншою проблемою, за словами Поповича, залишається мобілізація в Україні. Він підкреслив, що без належного поповнення особового складу вести тривалу війну неможливо, а тому це питання залишатиметься одним із ключових для нового керівництва ЗСУ.

Експерт також наголосив, що українцям варто готуватися до тривалого протистояння. Зміна головнокомандувача не означає завершення війни чи швидких перемог, адже стратегічні виклики для української армії залишаються незмінними.

Портал "Коментарі" вже писав, що українські військові змогли змінити ситуацію на полі бою та перехопити ініціативу на окремих ділянках фронту. Водночас однією з найбільших проблем залишається захист від російських балістичних ракет, для якого країні гостро не вистачає систем Patriot і ракет-перехоплювачів. На це звернули увагу аналітики Atlantic Council.



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