Легче точно не будет: украинцам открыли неожиданно жесткую правду о назначении Драпатого



















Смена главнокомандующего Вооруженными силами Украины во время войны не является чем-то исключительным и не означает кардинального перелома на фронте. Новоназначенный главком Михаил Драпатый столкнется с теми же вызовами, которые имел его предшественник Александр Сырский. Такое мнение высказал военный эксперт Денис Попович.

Михаил Драпатый. Фото: из открытых источников

По его словам, кадровые перестановки в военное время являются привычной практикой, неоднократно применявшейся во время крупных войн. В то же время, главная задача нового командующего — сохранить наследственность управления и продолжить эффективные наработки предыдущего руководства.

Попович отметил, что вокруг кандидатуры Михаила Драпатого существуют большие ожидания, как среди военных, так и в обществе. Однако, предостерегает эксперт, не стоит рассчитывать, что само изменение главнокомандующего автоматически изменит ситуацию на фронте.

"Дерожий столкнется с теми же вызовами, которые стояли перед Сырским", — подчеркнул он.

Среди ключевых угроз эксперт назвал возможную активизацию российских войск на северном направлении, в частности, риск наступательных действий на Черниговщине. Кроме того, Россия может произвести новую масштабную мобилизацию уже осенью, что позволит ей восполнить потери и усилить давление на украинские силы обороны.

Не меньшая проблема, по словам Поповича, остается мобилизация в Украине. Он подчеркнул, что без должного пополнения личного состава вести длительную войну невозможно, поэтому этот вопрос будет оставаться одним из ключевых для нового руководства ВСУ.

Эксперт также подчеркнул, что украинцам следует готовиться к длительному противостоянию. Смена главнокомандующего не означает завершения войны или скорых побед, ведь стратегические вызовы для украинской армии остаются неизменными.

Портал "Комментарии" уже писал , что украинские военные смогли изменить ситуацию на поле боя и перехватить инициативу на отдельных участках фронта. Одной из самых больших проблем остается защита от российских баллистических ракет, для которой стране остро не хватает систем Patriot и ракет-перехватчиков. На это обратили внимание аналитики Atlantic Council.