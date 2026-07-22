Лавров занепокоївся новим "передбаченням" Трампа щодо війни в Україні: озвучено жорстку заяву

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що 23 липня проведе зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо. За його словами, переговори вже погоджені, а однією з головних тем стане війна Росії проти України та можливі шляхи її завершення.

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Очільник російського МЗС повідомив, що зустріч відбудеться у першій половині дня. Лавров зазначив, що має намір обговорити з Рубіо заяви президента США Дональда Трампа, який раніше висловлював упевненість у можливості швидкого врегулювання війни.

За словами російського міністра, він хоче почути від американської сторони, як у Вашингтоні бачать перспективи мирного процесу та чи залишаються актуальними озвучені раніше підходи.

Окремо Лавров заявив, що Москва виходить із того, що США нібито досі не відмовилися від так званих "пропозицій Анкориджа". У Кремлі вже тривалий час посилаються на ці нібито домовленості як на можливу основу для переговорів про припинення війни.

Водночас офіційний Вашингтон неодноразово заперечував існування будь-яких таємних домовленостей із Росією. Раніше державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що під час зустрічі президента Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці у 2025 році не було укладено жодних угод, які могли б визначати параметри завершення війни в Україні.

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