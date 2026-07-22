Призначення Драпатого стане страшною проблемою для Зеленського: названо приголомшливу причину

Призначення генерала Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача ЗСУ має не лише військове, а й важливе політичне значення. Таку думку висловив політолог Володимир Цибулько, наголосивши, що високий авторитет нового головкома може змінити баланс усередині влади.

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За словами експерта, кадрове рішення президента Володимира Зеленського покликане знизити градус суспільної напруги, однак водночас відкриває новий політичний етап.

"Це кадрове рішення покликане знизити градус суспільного конфлікту. Але воно потенційно відкриває новий етап розвитку країни", – зазначив Цибулько.

Політолог вважає, що Драпатий уособлює покоління українських військових, яке сформувалося після початку російської агресії у 2014 році. На його думку, генерал має сучасне бачення управління військами, відкритий до технологічних змін і користується великим авторитетом серед фронтових офіцерів.

Саме тому, переконаний Цибулько, Драпатий уже виходить за межі суто військової ролі.

"Фактично Драпатий отримує подвійну легітимність – президентську через указ про призначення і суспільну, оскільки його кандидатура значною мірою збіглася з очікуваннями протестної частини суспільства", – наголосив він.

Експерт підкреслив, що після цього змінюється сама архітектура відносин між Банковою та військовим керівництвом.

"Це принципово нова ситуація, новий політичний баланс. Якщо раніше вся вертикаль військового управління асоціювалася виключно з Банковою, то тепер з'являється окрема фігура, яка має власний суспільний авторитет", – пояснив політолог.

Цибулько також провів паралель із ситуацією навколо колишнього головнокомандувача Валерія Залужного. На його думку, влада вже мала досвід конфлікту з популярним військовим, а нині подібні ризики можуть виникнути й щодо Драпатого.

"Без будь-якої спроби усунути після цього Драпатого Зеленський нарветься на нові протести. Ми потрапляємо у ситуацію, коли військо завдяки величезній довірі суспільства починає формувати українську політику", – підсумував експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ та призначення Михайла Драпатого стали не лише кадровими змінами у війську, а й важливим політичним кроком президента Володимира Зеленського. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко, коментуючи останні перестановки у військовому керівництві.