Назначение Драпатого станет страшной проблемой для Зеленского: названа потрясающая причина

Назначение генерала Михаила Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ имеет не только военное, но и важное политическое значение. Такое мнение выразил политолог Владимир Цыбулько, отметив, что высокий авторитет нового главкома может изменить баланс внутри власти.

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По словам эксперта, кадровое решение президента Владимира Зеленского призвано снизить градус общественного напряжения, однако в то же время открывает новый политический этап.

"Это кадровое решение призвано снизить градус общественного конфликта. Но он потенциально открывает новый этап развития страны", – отметил Цыбулько.

Политолог считает, что Драпатий олицетворяет поколение украинских военных, сформировавшееся после начала российской агрессии в 2014 году. По его мнению, генерал имеет современное видение управления войсками, открыт к технологическим изменениям и пользуется большим авторитетом среди фронтовых офицеров.

Именно поэтому, убежден Цыбулько, Драпат уже выходит за пределы сугубо военной роли.

"Фактически Драпатий получает двойную легитимность — президентскую через указ о назначении и общественной, поскольку его кандидатура в значительной степени совпала с ожиданиями протестной части общества", — подчеркнул он.

Эксперт подчеркнул, что после этого меняется сама архитектура отношений между Банковой и военным руководством.

"Это принципиально новая ситуация, новый политический баланс. Если раньше вся вертикаль военного управления ассоциировалась исключительно с Банковой, то теперь появляется отдельная фигура, обладающая собственным общественным авторитетом", – пояснил политолог.

Лукько также провел параллель с ситуацией вокруг бывшего главнокомандующего Валерия Залужного. По его мнению, у власти уже был опыт конфликта с популярным военным, а сейчас подобные риски могут возникнуть и в отношении Драпатого.

"Без всякой попытки устранить после этого Драпатого Зеленский нарвется на новые протесты. Мы попадаем в ситуацию, когда войско благодаря огромному доверию общества начинает формировать украинскую политику", – подытожил эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ и назначения Михаила Драпатого стали не только кадровыми изменениями в армии, но и важным политическим шагом президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко, комментируя последние перестановки в военном руководстве.