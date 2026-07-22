Лавров обеспокоился новым "предсказанием" Трампа о войне в Украине: озвучено жесткое заявление

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что 23 июля проведет встречу с государственным секретарем США Марко Рубио. По его словам, переговоры уже согласованы, а одной из главных тем станет война России против Украины и возможные пути ее завершения.

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Глава российского МИД сообщил, что встреча состоится в первой половине дня. Лавров отметил, что намерен обсудить с Рубио заявления президента США Дональда Трампа, ранее выражавшего уверенность в возможности быстрого урегулирования войны.

По словам российского министра, он хочет услышать от американской стороны, как в Вашингтоне видят перспективы мирного процесса и остаются ли актуальными озвученные ранее подходы.

Отдельно Лавров заявил, что Москва исходит из того, что США вроде бы до сих пор не отказались от так называемых "предложений Анкориджа". В Кремле уже долгое время ссылаются на эти якобы договоренности как на возможную основу для переговоров о прекращении войны.

В то же время официальный Вашингтон неоднократно отрицал существование каких-либо тайных договоренностей с Россией. Ранее государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что во время встречи президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске в 2025 году не было заключено никаких соглашений, которые могли бы определять параметры завершения войны в Украине.

Портал "Комментарии" уже писал , что назначение генерала Михаила Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ имеет не только военное, но и важное политическое значение. Такое мнение выразил политолог Владимир Цыбулько, подчеркнув, что высокий авторитет нового главка может изменить баланс внутри власти.