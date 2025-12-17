logo_ukra

Лавров пояснив США через що Росія розпочала війну
commentss НОВИНИ Всі новини

Лавров пояснив США через що Росія розпочала війну

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що США нібито «зрозуміли» позицію Росії щодо так званих «першопричин» війни проти України

17 грудня 2025, 00:14
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров заявив, що Сполучені Штати нібито почали "глибше розуміти" позицію Росії щодо так званих "першопричин" війни проти України. Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю "Гостелерадіо Ірану".

Лавров пояснив США через що Росія розпочала війну

Лавров про причини війни Росії проти України

За словами Лаврова, до "першопричин конфлікту" Москва традиційно зараховує розширення НАТО на схід, наміри щодо вступу України до Альянсу, відмову Заходу обговорювати запропоновані Росією "зустрічні заходи безпеки", а також вигадане твердження про "знищення всього російського" в Україні.

Глава російського МЗС заявив, що ці "першопричини" необхідно "усунути", аби, за його словами, досягти "надійного й стійкого врегулювання конфлікту".

"Добре, що американці це зрозуміли. Американці намагаються розібратися. Останні контакти з ними вселяють надію, що вони стали глибше розуміти нашу позицію. Розуміти те, що потрібно зробити, щоб цей конфлікт був урегульований надійно й стійко", — заявив Лавров.

Заяви російського міністра повторюють стандартні пропагандистські наративи Кремля, якими Москва з 2014 року намагається виправдати агресію проти України та перекласти відповідальність за війну на Захід і НАТО.

Офіційних підтверджень слів Лаврова з боку американської сторони наразі немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що команда Дональда Трампа підготувала пакет безпекових гарантій для України, які мають стати основою потенційного мирного врегулювання війни з Росією. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на ознайомлені з документами джерела.



Джерело: https://gordonua.com/news/worldnews/lavrov-hovorit-chto-ssha-ponjali-trebovanija-rf-o-pervoprichinakh-ee-vojny-protiv-ukrainy-1767306.html
