Лавров объяснил США из-за чего Россия начала войну
commentss НОВОСТИ Все новости

Лавров объяснил США из-за чего Россия начала войну

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США якобы «поняли» позицию России относительно так называемых «первопричин» войны против Украины

17 декабря 2025, 00:14
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты якобы начали "глубже понимать" позицию России относительно так называемых "первопричин" войны против Украины. Соответствующее заявление он сделал в интервью "Гостелерадио Ирана".

Лавров объяснил США из-за чего Россия начала войну

Лавров про причины войны России против Украины

По словам Лаврова, к "первопричинам конфликта" Москва традиционно относит расширение НАТО на восток, намерения по вступлению Украины в Альянс, отказ Запада обсуждать предложенные Россией "встречные меры безопасности", а также вымышленное утверждение об "уничтожении всего российского" в Украине.

Глава российского МИД заявил, что эти "первопричины" необходимо "устранить", чтобы, по его словам, достичь "надежного и устойчивого урегулирования конфликта".

"Хорошо, что американцы это поняли. Американцы пытаются разобраться. Последние контакты с ними вселяют надежду, что они стали глубже понимать нашу позицию. Понимать, что нужно сделать, чтобы этот конфликт был урегулирован надежно и устойчиво", — заявил Лавров.

Заявления российского министра повторяют стандартные пропагандистские нарративы Кремля, которыми Москва с 2014 года пытается оправдать агрессию против Украины и переложить ответственность за войну на Запад и НАТО.

Официальных подтверждений слов Лаврова со стороны американской стороны пока нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что команда Дональда Трампа подготовила пакет гарантий безопасности для Украины, которые должны стать основой потенциального мирного урегулирования войны с Россией. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на ознакомленные с документами источники.



Источник: https://gordonua.com/news/worldnews/lavrov-hovorit-chto-ssha-ponjali-trebovanija-rf-o-pervoprichinakh-ee-vojny-protiv-ukrainy-1767306.html
