688 атак за місяць: Сирський назвав найгарячіший напрямок фронту

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочу поїздку на один із найнапруженіших відтинків фронту – Покровський напрямок. Саме тут, за його словами, російські війська з початку квітня провели вже 688 атак, намагаючись прорвати українську оборону.

Під час візиту головком відвідав штаби підрозділів, де провів наради з командирами різних рівнів – від корпусів до окремих частин. Основною темою стало посилення оборонних можливостей і пошук рішень для стримування противника, який не знижує інтенсивності наступу.

За підсумками зустрічей було ухвалено низку рішень щодо додаткового забезпечення військових. Йдеться як про матеріальні ресурси, так і про оптимізацію застосування сил на передовій.

Олександр Сирський наголосив, що ключовим завданням залишається блокування активних дій ворога та збереження контролю над позиціями.

Окрему увагу головнокомандувач приділив підрозділам безпілотних систем. Під час зустрічі з майором Роберт Бровді обговорювали роль дронів у сучасних боях. За оцінками командування, їх значення лише зростає, особливо в моменти, коли противник проводить перегрупування і підтягує резерви.

Покровський напрямок нині залишається однією з ключових ділянок фронту, де вирішується стійкість української оборони. В умовах постійного тиску ставка дедалі більше робиться на технології та швидкість ухвалення рішень, що дозволяє ефективніше реагувати на зміну ситуації на полі бою.

