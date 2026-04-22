Главная Новости Общество Война с Россией 688 атак за месяц: Сырский назвал самое горячее направление фронта
commentss НОВОСТИ Все новости

688 атак за месяц: Сырский назвал самое горячее направление фронта

Покровск под бешеным давлением: командование готовит новые решения и ставку на дроны

22 апреля 2026, 13:04
Автор:
Кравцев Сергей

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил рабочую поездку на один из самых напряженных отрезков фронта – Покровское направление. Именно здесь, по его словам, российские войска с начала апреля уже провели 688 атак, пытаясь прорвать украинскую оборону.

688 атак за месяц: Сырский назвал самое горячее направление фронта

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Во время визита главком посетил штабы подразделений, где провел совещания с командирами разных уровней – от корпусов до отдельных частей. Основной темой стало усиление оборонных возможностей и поиск решений для сдерживания противника, не снижающего интенсивности наступления.

По итогам встреч был принят ряд решений по дополнительному обеспечению военных. Речь идет как о материальных ресурсах, так и об оптимизации применения сил на передовой.

Александр Сырский подчеркнул, что ключевой задачей остается блокирование активных действий врага и сохранение контроля над позициями.

Особое внимание главнокомандующий уделил подразделениям беспилотных систем. Во время встречи с майором Робертом Бровди обсуждали роль дронов в современных боях. По оценкам командования, их значение только возрастает, особенно в моменты, когда противник производит перегруппировку и подтягивает резервы.

Покровское направление остается одним из ключевых участков фронта, где решается устойчивость украинской обороны. В условиях постоянного давления ставка все больше делается на технологии и скорость принятия решений, что позволяет более эффективно реагировать на изменение ситуации на поле боя.

Читайте на портале "Комментарии" — во время переговоров Сырский имел основательную дискуссию с руководителем совета генералом сэром Ричардом Ширреффом, который в 2011–2014 годах занимал должность заместителя Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО, а также с генерал-лейтенантом годах был заместителем начальника Генштаба Вооруженных Сил Словакии.




