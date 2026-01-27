48 годин небезпеки: РФ може застосувати ракети підвищеної дальності

Російські війська готуються до масштабної комбінованої атаки по енергетичних та газових об’єктах України, яка може стати однією з найпотужніших за весь зимовий період. За даними моніторингових каналів, удар імовірний ближче до вихідних або на початку наступного тижня — саме тоді, коли температура знову може опуститися до мінус 20 градусів.

Масований комбінований російський удар по Україні

Повідомляється, що ворог провів щільну розвідку енергетичних і критичних об’єктів на Київщині, Житомирщині, Львівщині та безпосередньо у столиці. Атака може відбуватися у два окремі етапи, рознесені в часі.

Перший етап, за попередніми оцінками, буде зосереджений на Києві та передбачатиме комбіноване застосування балістичних і крилатих ракет, а також ударних безпілотників. У межах цього удару ворог може задіяти ракети різних типів повітряного та наземного базування разом із дронами-камікадзе.

Другий етап, імовірно, буде спрямований на великі об’єкти енергетичної та газової інфраструктури в західних регіонах України. Для цього росіяни можуть використати стратегічну авіацію, морські носії та наземні ракетні комплекси, а також повторно застосувати ударні безпілотники.

Окреме занепокоєння викликає інформація про значні запаси крилатих ракет, які ворог накопичив останнім часом. Також монітори повідомляють про оголошення так званого "червоного рівня" на найближчі 48 годин через ризик застосування балістичних ракет середньої дальності з полігону Капустин Яр.

Українців закликають заздалегідь підготуватися до можливої атаки: зарядити електронні пристрої, мати запас води та бути готовими швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги. Про подальші загрози обіцяють інформувати додатково.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійська армія значно наростила застосування ударного безпілотника БМ-35, який нині посідає друге місце за масовістю, дальністю польоту та вагою бойової частини серед БПЛА РФ. Про це повідомив військовий фахівець Сергій Флеш.