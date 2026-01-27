logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.96

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією 48 годин небезпеки: РФ може застосувати ракети підвищеної дальності
commentss НОВИНИ Всі новини

48 годин небезпеки: РФ може застосувати ракети підвищеної дальності

Росія може готувати одну з найпотужніших масованих атак цієї зими з прицілом на енергетику України — у період нових сильних морозів

27 січня 2026, 23:48
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російські війська готуються до масштабної комбінованої атаки по енергетичних та газових об’єктах України, яка може стати однією з найпотужніших за весь зимовий період. За даними моніторингових каналів, удар імовірний ближче до вихідних або на початку наступного тижня — саме тоді, коли температура знову може опуститися до мінус 20 градусів.

48 годин небезпеки: РФ може застосувати ракети підвищеної дальності

Масований комбінований російський удар по Україні

Повідомляється, що ворог провів щільну розвідку енергетичних і критичних об’єктів на Київщині, Житомирщині, Львівщині та безпосередньо у столиці. Атака може відбуватися у два окремі етапи, рознесені в часі.

Перший етап, за попередніми оцінками, буде зосереджений на Києві та передбачатиме комбіноване застосування балістичних і крилатих ракет, а також ударних безпілотників. У межах цього удару ворог може задіяти ракети різних типів повітряного та наземного базування разом із дронами-камікадзе.

Другий етап, імовірно, буде спрямований на великі об’єкти енергетичної та газової інфраструктури в західних регіонах України. Для цього росіяни можуть використати стратегічну авіацію, морські носії та наземні ракетні комплекси, а також повторно застосувати ударні безпілотники.

Окреме занепокоєння викликає інформація про значні запаси крилатих ракет, які ворог накопичив останнім часом. Також монітори повідомляють про оголошення так званого "червоного рівня" на найближчі 48 годин через ризик застосування балістичних ракет середньої дальності з полігону Капустин Яр.

Українців закликають заздалегідь підготуватися до можливої атаки: зарядити електронні пристрої, мати запас води та бути готовими швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги. Про подальші загрози обіцяють інформувати додатково.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російська армія значно наростила застосування ударного безпілотника БМ-35, який нині посідає друге місце за масовістю, дальністю польоту та вагою бойової частини серед БПЛА РФ. Про це повідомив військовий фахівець Сергій Флеш.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини