48 часов опасности: РФ может применить ракеты повышенной дальности

Российские войска готовятся к масштабной комбинированной атаке по энергетическим и газовым объектам Украины, которая может стать одной из самых мощных за весь зимний период. По данным мониторинговых каналов, удар возможен ближе к выходным или в начале следующей недели – именно тогда, когда температура снова может опуститься до минус 20 градусов.

Массированный комбинированный российский удар по Украине

Сообщается, что враг провел плотную разведку энергетических и критических объектов в Киевской, Житомирской, Львовской и непосредственно в столице. Атака может происходить в два отдельных этапа, разнесенных во времени.

Первый этап, по предварительным оценкам, будет сосредоточен в Киеве и будет предусматривать комбинированное применение баллистических и крылатых ракет, а также ударных беспилотников. В рамках этого удара враг может задействовать ракеты разных типов воздушного и наземного базирования вместе с дронами-камикадзе.

Второй этап предположительно будет направлен на крупные объекты энергетической и газовой инфраструктуры в западных регионах Украины. Для этого россияне могут использовать стратегическую авиацию, морские носители и наземные ракетные комплексы, а также повторно использовать ударные беспилотники.

Отдельную обеспокоенность вызывает информация о значительных запасах крылатых ракет, которые враг накопил в последнее время. Также мониторы сообщают об объявлении так называемого "красного уровня" на ближайшие 48 часов из-за риска применения баллистических ракет средней дальности с полигона Капустин Яр.

Украинцев призывают заранее подготовиться к возможной атаке: зарядить электронные устройства, запас воды и быть готовыми быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги. О дальнейших угрозах обещают информировать дополнительно.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская армия значительно нарастила применение ударного беспилотника БМ-35, ныне занимающего второе место по массовости, дальности полета и весу боевой части среди БПЛА РФ. Об этом сообщил военный специалист Сергей Флеш.