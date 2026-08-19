45 когенераційних установок вже запущено: чи будуть забезпечені світлом взимку жителі Київщини

Київська область посилює енергетичну стійкість на тлі загрози нових російських ракетно-дронових атак. Влада регіону готується до можливих тривалих перебоїв з електропостачанням, одночасно нарощуючи розподілену генерацію та підтримуючи встановлення автономних джерел енергії. Про це йдеться у відповіді Департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської обласної державної адміністрації на журналістський запит порталу "Коментарі" щодо захисту критичної інфраструктури та забезпечення населення електроенергією у разі масштабних блекаутів.

Фото: портал "Коментарі"

Станом на 17 серпня 2026 року в області вже запрацювали 45 когенераційних установок. Їхня сукупна потужність становить 83,22 МВт. Водночас робота над новими об’єктами триває: ще 90,1 МВт когенераційної генерації перебувають на різних етапах реалізації.

Частина проєктів наразі проходить процедури отримання технічних умов, інші перебувають на стадіях монтажу або пусконалагоджувальних робіт. Після введення всіх запланованих потужностей область матиме додатковий резерв, який можна буде використовувати для підтримки критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення.

У Департаменті зазначили, що відповідні заходи передбачені Комплексним планом стійкості Київської області на 2026 рік. Він охоплює технічні, організаційні та інфраструктурні рішення, покликані забезпечити роботу життєво важливих систем у кризових умовах.

Водночас частина інформації про реалізацію конкретних заходів має обмежений доступ через безпекові ризики.

Окремо область стимулює населення створювати власні джерела електроенергії. Регіональна програма стійкості на 2023–2027 роки передбачає часткове відшкодування витрат на встановлення сонячних електростанцій, систем накопичення електроенергії та генераторів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що російський холдинг "Високоточні комплекси" заявив про передачу військам РФ нової партії зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С", а також стаціонарних систем "Панцир-СМД".















