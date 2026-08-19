45 когенерационных установок уже запущено: будут ли обеспечены светом зимой жители Киевщины

Киевская область усиливает энергетическую устойчивость на фоне угрозы новых российских ракетно-дроновых атак. Власти региона готовятся к возможным длительным перебоям с электроснабжением, одновременно наращивая распределенную генерацию и поддерживая установку автономных источников энергии. Об этом говорится в ответе Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности Киевской облгосадминистрации на журналистский запрос портала "Комментарии" относительно защиты критической инфраструктуры и обеспечения населения электроэнергией в случае масштабных блекаутов.

Фото: портал "Комментарии"

По состоянию на 17 августа 2026 г. в области уже заработали 45 когенерационных установок. Их совокупная мощность составляет 83,22 МВт. Вместе с тем, работа над новыми объектами продолжается: еще 90,1 МВт когенерационной генерации находятся на разных этапах реализации.

Часть проектов проходит процедуры получения технических условий, другие находятся на стадиях монтажа или пусконаладочных работ. После ввода всех запланированных мощностей область будет иметь дополнительный резерв, который можно использовать для поддержки критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.

В Департаменте отметили, что соответствующие меры предусмотрены Комплексным планом устойчивости Киевской области на 2026 год. Он включает технические, организационные и инфраструктурные решения, призванные обеспечить работу жизненно важных систем в кризисных условиях.

В то же время часть информации о реализации конкретных мер имеет ограниченный доступ из-за риска безопасности.

Отдельно область стимулирует население создавать собственные источники электроэнергии. Региональная программа устойчивости на 2023-2027 годы предусматривает частичное возмещение затрат на установку солнечных электростанций, систем накопления электроэнергии и генераторов.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что российский холдинг "Высокоточные комплексы" заявил о передаче войскам РФ новой партии зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", а также стационарных систем "Панцирь-СМП".















