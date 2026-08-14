745 км² звільнено, але якою ціною: відомий генерал приголомшив незручним викликом владі

Звільнення українськими військовими сотень квадратних кілометрів території є важливим результатом, однак самі цифри не можуть бути головним критерієм успішності бойових операцій. Необхідно також враховувати людські втрати, витрати озброєння та інші ресурси. На цьому наголосив генерал Сергій Кривонос.

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Він прокоментував інформацію про повернення від початку року 745 кв. км території та 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях. За словами генерала, такі показники потрібно оцінювати комплексно, а не використовувати лише як позитивний інформаційний сигнал.

Кривонос припустив, що демонстрація таких цифр може частково відволікати увагу суспільства від інших проблем оборони.

"Я розумію, що на даному етапі влада кидає цю інформацію в інформаційне поле, на чолі з першими особами Збройних сил, Міністерства оборони, аби відвернути увагу українського суспільства від проблеми неефективної роботи політичного керівництва країни по забезпеченню потреб протиповітряної оборони України, по прикриттю наших міст і сіл", — заявив генерал.

Водночас Кривонос визнав значення успішних дій українських підрозділів, зокрема десантно-штурмових військ. Однак, на його думку, головне питання полягає в тому, наскільки ефективною є така операція з погляду співвідношення отриманого результату та витрачених ресурсів.

"Ми мусимо зрозуміти, наскільки ефективними вони є, бо війна — це економіка", — наголосив Кривонос.

Генерал пояснив, що для об’єктивної оцінки потрібно зіставляти втрати обох сторін, кількість використаних боєприпасів, техніки та безпілотників. Лише після цього можна робити висновки про реальну ціну звільнення тієї чи іншої території.

"Ми мусимо порівняти втрати ворога і наші втрати, чи це є ефективним, бо війна — це економіка. Кількість витрачених різного типу дронів, які, в принципі, є тими ж самими боєприпасами, для досягнення будь-якої цілі — вони мають свою ціну", — пояснив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія не демонструє реальної готовності зупинити війну та, за словами політолога Миколи Давидюка, фактично відкидає можливість домовитися про припинення бойових дій у Чорному морі. На думку експерта, останні сигнали Кремля свідчать не про пошук компромісу, а про готовність і надалі підвищувати ставки.