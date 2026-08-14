Увольнение украинскими военными сотен квадратных километров территории является важным результатом, однако сами цифры не могут быть главным критерием успешности боевых операций. Необходимо также учитывать человеческие потери, расходы на вооружение и другие ресурсы. Это подчеркнул генерал Сергей Кривонос.

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Он прокомментировал информацию о возвращении с начала года 745 кв. км территории и 26 населённых пунктов в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. По словам генерала, такие показатели следует оценивать комплексно, а не использовать только как положительный информационный сигнал.

Кривонос предположил, что демонстрация таких цифр может отвлекать внимание общества от других проблем обороны.

"Я понимаю, что на данном этапе власти бросают эту информацию в информационное поле, во главе с первыми лицами Вооруженных сил, Министерства обороны, чтобы отвлечь внимание украинского общества от проблемы неэффективной работы политического руководства страны по обеспечению потребностей противовоздушной обороны Украины, по прикрытию наших городов и сел", — заявил генерал.

В то же время Кривонос признал значение успешных действий украинских подразделений, в частности, десантно-штурмовых войск. Однако, по его мнению, главный вопрос состоит в том, насколько эффективна такая операция с точки зрения соотношения полученного результата и затраченных ресурсов.

"Мы должны понять, насколько эффективны они, потому что война — это экономика", — подчеркнул Кривонос.

Генерал объяснил, что для объективной оценки нужно сопоставлять потери обеих сторон, количество использованных боеприпасов, техники и беспилотников. Только после этого можно делать выводы о реальной цене освобождения той или иной территории.

"Мы должны сравнить потери врага и наши потери, или это эффективно, потому что война — это экономика. Количество потраченных разного типа дронов, которые, в принципе, являются теми же боеприпасами, для достижения любой цели — они имеют свою цену", — пояснил он.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия не демонстрирует реальную готовность остановить войну и, по словам политолога Николая Давидюка, фактически исключает возможность договориться о прекращении боевых действий в Черном море. По мнению эксперта, последние сигналы Кремля свидетельствуют не о поиске компромисса, а о готовности и дальше повышать ставки.