745 км² освобождено, но какой ценой: известный генерал ошеломил неудобным вызовом властям

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Клименко Елена
Увольнение украинскими военными сотен квадратных километров территории является важным результатом, однако сами цифры не могут быть главным критерием успешности боевых операций. Необходимо также учитывать человеческие потери, расходы на вооружение и другие ресурсы. Это подчеркнул генерал Сергей Кривонос.
Фото: из открытых источников
Он прокомментировал информацию о возвращении с начала года 745 кв. км территории и 26 населённых пунктов в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. По словам генерала, такие показатели следует оценивать комплексно, а не использовать только как положительный информационный сигнал.
Кривонос предположил, что демонстрация таких цифр может отвлекать внимание общества от других проблем обороны.
"Я понимаю, что на данном этапе власти бросают эту информацию в информационное поле, во главе с первыми лицами Вооруженных сил, Министерства обороны, чтобы отвлечь внимание украинского общества от проблемы неэффективной работы политического руководства страны по обеспечению потребностей противовоздушной обороны Украины, по прикрытию наших городов и сел", — заявил генерал.
В то же время Кривонос признал значение успешных действий украинских подразделений, в частности, десантно-штурмовых войск. Однако, по его мнению, главный вопрос состоит в том, насколько эффективна такая операция с точки зрения соотношения полученного результата и затраченных ресурсов.
"Мы должны понять, насколько эффективны они, потому что война — это экономика", — подчеркнул Кривонос.
Генерал объяснил, что для объективной оценки нужно сопоставлять потери обеих сторон, количество использованных боеприпасов, техники и беспилотников. Только после этого можно делать выводы о реальной цене освобождения той или иной территории.
"Мы должны сравнить потери врага и наши потери, или это эффективно, потому что война — это экономика. Количество потраченных разного типа дронов, которые, в принципе, являются теми же боеприпасами, для достижения любой цели — они имеют свою цену", — пояснил он.
Портал "Комментарии" уже писал , что Россия не демонстрирует реальную готовность остановить войну и, по словам политолога Николая Давидюка, фактически исключает возможность договориться о прекращении боевых действий в Черном море. По мнению эксперта, последние сигналы Кремля свидетельствуют не о поиске компромисса, а о готовности и дальше повышать ставки.