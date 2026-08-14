Путін віддав ультиматум на знищення України і провокує голод: Трампу озвучили жорсткий ультиматум

Росія не демонструє реальної готовності зупинити війну та, за словами політолога Миколи Давидюка, фактично відкидає можливість домовитися про припинення бойових дій у Чорному морі. На думку експерта, останні сигнали Кремля свідчать не про пошук компромісу, а про готовність і надалі підвищувати ставки.

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Давидюк звернув увагу на заяви та публічні сигнали російського Міноборони, які він розцінює як провокацію і демонстрацію небажання домовлятися. Політолог вважає, що Москва має розуміти: продовження атак матиме для неї відповідні наслідки.

"Це чіткий меседж, ще й знущальний. Хай не переживають, їм буде за це відповідь. І відповідь буде двократною, можливо навіть більше", — заявив Давидюк.

За словами експерта, дипломатичними каналами вже надходять сигнали про те, що Росія не готова підтримати морське перемир’я. Така позиція Кремля, на його переконання, становить загрозу не лише для України. Безпека судноплавства безпосередньо впливає на можливість експортувати українське зерно, а отже — і на продовольчу ситуацію в інших державах.

Особливо вразливими можуть опинитися країни Африки та Близького Сходу, які значною мірою залежать від стабільних поставок продовольства. Блокування українського експорту здатне посилити економічні та гуманітарні проблеми в державах, які вже стикаються з нестачею продовольства.

"Вони відкидають морське перемир’я, провокуючи кризу і голод, провокуючи глобальні процеси, які можуть завершитися надзвичайно погано для світової економіки і балансу сил", — наголосив політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що США намагалися переконати Україну обмежити удари по російській нафтовій інфраструктурі, однак Київ не погодився на домовленості, які передбачають поступки лише з українського боку. Вашингтон водночас продовжує шукати шляхи для дипломатичного врегулювання війни та може запропонувати новий формат переговорів.